"Мирний план" США ставить під сумнів "репараційний кредит" для України на 140 мільярдів євро, – FT

Ініціатива Єврокомісії про виділення "репараційного кредиту" Україні на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ може опинитися під загрозою через "план миру" президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на кількох європейських чиновників.

Запропонований США "мирний план" демонструє важливість комерційної вигоди у зовнішній політиці Трампа, адже найбільш деталізованими розділами угоди є ті, що стосуються можливостей реконструкції та інвестицій, зазначає видання.

Трамп пропонує розділити заморожені активи РФ

У пропозиції США йдеться, що "$100 мільярдів заморожених російських активів буде інвестовано в зусилля США щодо відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства".

Перспектива перенаправлення коштів, призначених для України, на комерційний проєкт США, виглядає достатньо погано для європейських столиць, зазначає FT. Крім того, пропозиції США передбачають, що Європа "додасть" ще $100 мільярдів, "щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для реконструкції України".

Решта заморожених активів РФ буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, йдеться у плані.

Що кажуть у ЄС

Двоє європейських чиновників заявили, що розділ, що стосується заморожених активів, є одним із найбільш тривожних, оскільки він визначає долю активів, які заморожені переважно в європейських фінансових установах.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їх союзники заморозили близько $300 мільярдів резервів російського центрального банку. Але США контролюють лише близько $5 мільярдів заморожених активів, більшість з яких знаходиться в ЄС, менші суми – в Японії, Великій Британії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Один з європейських чиновник заявив, що текст "мирного плану" виглядає майже як "навмисна провокація". Ще двоє європейських посадовців зауважили, що для виділення $100 мільярдів для фонду реконструкції за участі США та України потрібна підтримка з боку ЄС.

Загалом план Трампа передбачає, що європейцям доведеться погодитися відмовитися від російських коштів, що знаходяться в їхніх юрисдикціях, на благо США та Росії. На думку чиновників та дипломатів ЄС, це немислимо.

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У розмові з FT посадовці ЄС пообіцяли продовжити реалізацію плану використання заморожених російських активів для виділення кредиту Україні в розмірі 140 мільярдів євро, незважаючи на пропозиції у "мирному плані" США для України, які можуть зірвати цю схему.

Брюссель сподівається, що лідери ЄС наступного місяця погодять так званий "репараційний кредит". У Єврокомісії у п'ятницю заявили, "постійна інтенсивна робота" над планом трансформації європейської підтримки України продовжуватиметься.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.