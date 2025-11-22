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Новини Мирний план США Вимоги США до України для мирних переговорів
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"Мирний план" США ставить під сумнів "репараційний кредит" для України на 140 мільярдів євро, – FT

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського 17 жовтня

Ініціатива Єврокомісії про виділення "репараційного кредиту" Україні на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ може опинитися під загрозою через "план миру" президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на кількох європейських чиновників.

Запропонований США "мирний план" демонструє важливість комерційної вигоди у зовнішній політиці Трампа, адже найбільш деталізованими розділами угоди є ті, що стосуються можливостей реконструкції та інвестицій, зазначає видання.

Трамп пропонує розділити заморожені активи РФ

У пропозиції США йдеться, що "$100 мільярдів заморожених російських активів буде інвестовано в зусилля США щодо відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства".

Перспектива перенаправлення коштів, призначених для України, на комерційний проєкт США, виглядає достатньо погано для європейських столиць, зазначає FT. Крім того, пропозиції США передбачають, що Європа "додасть" ще $100 мільярдів, "щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для реконструкції України".

Решта заморожених активів РФ буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, йдеться у плані.

Що кажуть у ЄС

Двоє європейських чиновників заявили, що розділ, що стосується заморожених активів, є одним із найбільш тривожних, оскільки він визначає долю активів, які заморожені переважно в європейських фінансових установах.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їх союзники заморозили близько $300 мільярдів резервів російського центрального банку. Але США контролюють лише близько $5 мільярдів заморожених активів, більшість з яких знаходиться в ЄС, менші суми – в Японії, Великій Британії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Один з європейських чиновник заявив, що текст "мирного плану" виглядає майже як "навмисна провокація". Ще двоє європейських посадовців зауважили, що для виділення $100 мільярдів для фонду реконструкції за участі США та України потрібна підтримка з боку ЄС.

Загалом план Трампа передбачає, що європейцям доведеться погодитися відмовитися від російських коштів, що знаходяться в їхніх юрисдикціях, на благо США та Росії. На думку чиновників та дипломатів ЄС, це немислимо.

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У розмові з FT посадовці ЄС пообіцяли продовжити реалізацію плану використання заморожених російських активів для виділення кредиту Україні в розмірі 140 мільярдів євро, незважаючи на пропозиції у "мирному плані" США для України, які можуть зірвати цю схему.

Брюссель сподівається, що лідери ЄС наступного місяця погодять так званий "репараційний кредит". У Єврокомісії у п'ятницю заявили, "постійна інтенсивна робота" над планом трансформації європейської підтримки України продовжуватиметься.

Що відомо про "репараційний кредит" для України?

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 мільярдів євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

Автор: 

кредит (3549) США (5622) Трамп Дональд (935) репарації (41) заморожені активи (278)
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Топ коментарі
+14
Та ніякий це не "мирний план",навіть говорити про цю гидоту не варто.
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22.11.2025 11:40 Відповісти
+10
Якщо Зеленський піде на угоду, яку відкидає суспільство - це політичне, а в наших реаліях і фізичне самогубство, - ексміністр закордонних справ Кулеба
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22.11.2025 11:41 Відповісти
+6
Давайте подякуємо американському народу, волею якого спочатку Байден, а потім Трамп так і не допомогли Україні відбитися від скаженого кацапського маніяка.
Байден чекав півтора року, щоб надати першу бронетехніку, яку в результаті можна було викинути на смітник, бо без авіації контрнаступ-2023 був приречений. Байден так і не дав ракет повітря-земля для F-16, навіть на 390 км, через що всі F-16 можна запхати в його стару нікчемну дупу. Навіть на 100% захисну "зброю" - Patriot - він не передавав рік!
А Трамп переміг з лозунгом "росію перемогти неможливо, треба із нею домовитись, наша сила - у розумінні цього". Тому нічого кращого порівняно з Байденом він Україні не дав. Так вирішила більшість американських виборців.
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22.11.2025 11:51 Відповісти
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Та ніякий це не "мирний план",навіть говорити про цю гидоту не варто.
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22.11.2025 11:40 Відповісти
Це просто напросто дірібан України і гешефт для рижого підофіла щоб заставити Україну капітулювати
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22.11.2025 17:38 Відповісти
Один тільки пункт про відмову України від майбутніх відшкодувань росії Україні наслідків агресії ставить хрест на цьому російському маніфесті.
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23.11.2025 16:56 Відповісти
Дякуйтє Зе Нострі , Умеров перед підозрою НАБУ, швиденько , здриснув в США , з дозволенія сЦаря Емачидловича , щоб ФБР не заарештувало їх , за мільярдні розкрадання , грошей з резервного фонду США, які зафіксовані в сумках на плівках НАБУ ! Повіз пропозиції , на зразок стамбульскоі зради , дє самє Умеров , був в той час , отримав 28 пунктів , плата , за свободу на трех - зейла -ермака -умерова
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23.11.2025 15:16 Відповісти
Лучше бы Трамп занимался только делами внутри США как он обещал, а не лез в внешнию политику и творил такие дела и самое интересное его никто не может остановить
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22.11.2025 11:40 Відповісти
Якщо Зеленський піде на угоду, яку відкидає суспільство - це політичне, а в наших реаліях і фізичне самогубство, - ексміністр закордонних справ Кулеба
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22.11.2025 11:41 Відповісти
Потужна заява від фронтовика з лопатою.
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22.11.2025 12:09 Відповісти
Для суспільства - так.
Але плєсєнь хоче собі гарантію від сша острова з баблосами. А натомість амністію кацапів. Кожна із 3х сторін крутить многоходовки, щоб прикрити свою голу жопу. На них зверху сидить хйло
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22.11.2025 14:42 Відповісти
Трамп це лице про смоктання, секс і бабло. Ну про що мова. Це просто кончений як і 80% республіканців
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22.11.2025 11:47 Відповісти
Давайте подякуємо американському народу, волею якого спочатку Байден, а потім Трамп так і не допомогли Україні відбитися від скаженого кацапського маніяка.
Байден чекав півтора року, щоб надати першу бронетехніку, яку в результаті можна було викинути на смітник, бо без авіації контрнаступ-2023 був приречений. Байден так і не дав ракет повітря-земля для F-16, навіть на 390 км, через що всі F-16 можна запхати в його стару нікчемну дупу. Навіть на 100% захисну "зброю" - Patriot - він не передавав рік!
А Трамп переміг з лозунгом "росію перемогти неможливо, треба із нею домовитись, наша сила - у розумінні цього". Тому нічого кращого порівняно з Байденом він Україні не дав. Так вирішила більшість американських виборців.
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22.11.2025 11:51 Відповісти
Прежде всего "більшість американських виборців" решила для своих интересов - ну так ей показалось . Американцы всегда были изоляционистской нацией, потому и Вьетнам проиграли
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23.11.2025 11:12 Відповісти
Руда збоченна сциклива жадібна хвойда на підтанцьовці в х.йла.
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22.11.2025 11:51 Відповісти
На дипломатичному це означа "слово з трьох букв вам, а не кредит"
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22.11.2025 11:51 Відповісти
Оце вже Краснов прогнувся! Всі гроші на нього витрачені відпрацював.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
Агент ***** працює.
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22.11.2025 12:09 Відповісти
путин ***** все для этого и делает, создаёт хаос и движуху, мутит воду и разводит лоха Трампона Трампакса!!!🤪😂🤣🤡
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22.11.2025 12:17 Відповісти
Девіз рудого олігофрена - "прийшов, побачив, нашкодив!".
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22.11.2025 12:47 Відповісти
Ніхто Україні ці гроші давати не збирається і не збирався, план Трампа поганий, але кращого вже не буде, ситуацію на фронті всі читаєте? Якщо не домовлятися, то що далі?
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22.11.2025 12:53 Відповісти
Читайте! Це не "план миру". Це план капітуляції, повного розграбування і знищення України ****** і його спільником Трумпом. "28 пунктів" "плану" це протокол вбивання 28 кілків в тіло України з гарантованим фатальним результатом.
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22.11.2025 13:10 Відповісти
Без цих грошей Україна не зможе воювати. Європейський варіант більш практичний.
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22.11.2025 13:29 Відповісти
Репараційний план 100 лярдів, по американському плану Європа має додати ще 100 своїх власних. А 50 відсотків прибутків одержуватиме чомусь США. Гарний план. Тільки для кого?
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22.11.2025 14:23 Відповісти
Куди воно тільки не всуне свою чітосну ряху - відразу 50% з ходу
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22.11.2025 14:44 Відповісти
Не роумію чому у нас всі мовчать про останній пункт "плану", в якому трамп хоче захистити росію від будь-якої відповідальності за злочини в Україні. Звірства на окупованих територіях, озстріли військовополонених, викрадання дітей, все це залишається безкарним. Не можна звертатися до Гааги? Все, росія знов дружній партнер?
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23.11.2025 09:13 Відповісти
А что, было по другому, начиная с 1984 года, когда трампон пытался делать бизнес в москве и погорел на какой-то проститутке ? Ну не случайно погорел, расписку кгб о сотрудничестве он отрицает . Но он там провел почти год
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23.11.2025 11:15 Відповісти

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