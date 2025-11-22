Мінімальна зарплата у Молдові майже вдвічі перевищить українську
У 2026 році мінімальна зарплата в Молдові може зрости на 800 леїв та становитиме 6,3 тис. леїв (15,6 тис. грн за поточним курсом).
Таку пропозицією ініціювало Міністерство праці країни, повідомляє молдовське видання NewsMaker.
У відомстві нагадали, що у 2021 році мінімальна зарплата становила 2935 леїв і поступово зросла до 5,5 тис. леїв (13,6 тис. грн) у 2025 році. Таким чином, з 2021 по 2026 рік мінімальна зарплата у Молдові зросте понад удвічі.
Водночас Національна конфедерація профспілок Молдови вважає таке підвищення недостатнім для гідного життя працівників та їхніх родин, тому вимагає збільшити мінімальну зарплату до 8050 леїв.
Як повідомлялося, Кабмін України пропонує підвищити мінімальну зарплату у 2026 році до 8 647 грн на місяць.
Востаннє до цього мінімальну зарплату в Україні підвищували у квітні 2024 року – з 7 100 грн до 8 000 грн.
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Чому тебе не цікавлять авто ФОПів які сплачують менше податків, чим санітарка з 8000гр цієї ж поліклініки?
Кров всі стандартні аналізи - платні, хоча всі реагенти та шприци закупляє держава, Рентген - платний, навіть якщо купити плівку.
Ось і маєте нові автіки)
Така моя родичка. За жодні аналізи і дослідження , якщо вони робляться в нашій районній лікарні , вона не платить. І в обласній.
https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
Я ЗГОДЕН НА МІНІМАЛКУ.
🗣Головні фінансові зміни в Німеччині з 2026 року
⏺Що подорожчає:
- Пальне через новий етап CO₂-податку (на 1-2 центи за літр).
- Вивезення сміття в низці міст.
- Deutschlandticket - до 63 €.
- Деякі товари в Lidl у дешевших регіонах.
- Автострахування Kfz-Haftpflicht для приблизно 5,9 млн водіїв.
⏺Що стане вигіднішим:
- Автострахування подешевшає для близько 4,5 млн водіїв.
- У дорогих регіонах Lidl знизить ціни на частину товарів.
⏺Державні виплати та доходи:
- Kindergeld зросте до 259 €.
- Податкове звільнення на дитину збільшиться до 9 756 € на рік.
- Доплата малозабезпеченим - до 297 € + надбавка 25 €.
- Мінімальна зарплата підніметься до 13,90 €/год.
- Податковий мінімум для батьків - до 4 878 €.
- Пенсії зростуть приблизно на 3,3-3,4% із липня.
- Bürgergeld залишиться без змін.
https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
МЗП зруно для нарахування чиновникам та нарахування штрафів. Підняли МЗП - чиновники у шоколаді. Пенся в сраці як і була. За місяць до оголошеної дати підняття всі цінники у магазинах повзуть вверх. На момент вступу МЗП паритет купівельної спроможності залишається той самий, що і до того. Просто стає більше папірців і нулів. Бурхлива діяльність з нульовим виходом. Чистий піар від влади, розрахований на лохторат.
І як вони примудряються так жити без найвеличнішого лідора **********?
А може у тому і справа, що у них не тупий мародер є президентом?
https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
Що й потрібно було довести.