Мінімальна зарплата у Молдові майже вдвічі перевищить українську

У 2026 році мінімальна зарплата в Молдові може зрости на 800 леїв та становитиме 6,3 тис. леїв (15,6 тис. грн за поточним курсом).

Таку пропозицією ініціювало Міністерство праці країни, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

У відомстві нагадали, що у 2021 році мінімальна зарплата становила 2935 леїв і поступово зросла до 5,5 тис. леїв (13,6 тис. грн) у 2025 році. Таким чином, з 2021 по 2026 рік мінімальна зарплата у Молдові зросте понад удвічі.

Водночас Національна конфедерація профспілок Молдови вважає таке підвищення недостатнім для гідного життя працівників та їхніх родин, тому вимагає збільшити мінімальну зарплату до 8050 леїв.

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Як повідомлялося, Кабмін України пропонує підвищити мінімальну зарплату у 2026 році до 8 647 грн на місяць.

Востаннє до цього мінімальну зарплату в Україні підвищували у квітні 2024 року – з 7 100 грн до 8 000 грн.