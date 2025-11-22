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Новини Підвищення мінімальної зарплати
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Мінімальна зарплата у Молдові майже вдвічі перевищить українську

єс,молдова

У 2026 році мінімальна зарплата в Молдові може зрости на 800 леїв та становитиме 6,3 тис. леїв (15,6 тис. грн за поточним курсом).

Таку пропозицією ініціювало Міністерство праці країни, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

У відомстві нагадали, що у 2021 році мінімальна зарплата становила 2935 леїв і поступово зросла до 5,5 тис. леїв (13,6 тис. грн) у 2025 році. Таким чином, з 2021 по 2026 рік мінімальна зарплата у Молдові зросте понад удвічі.

Водночас Національна конфедерація профспілок Молдови вважає таке підвищення недостатнім для гідного життя працівників та їхніх родин, тому вимагає збільшити мінімальну зарплату до 8050 леїв.

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Як повідомлялося, Кабмін України пропонує підвищити мінімальну зарплату у 2026 році до 8 647 грн на місяць.

Востаннє до цього мінімальну зарплату в Україні підвищували у квітні 2024 року – з 7 100 грн до 8 000 грн.

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Молдова (569) мінімальна зарплата (138) зарплата (1229)
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Топ коментарі
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Одержують дуже багато хто. Вихователі в дитячих закладах, медсестри в лікарнях, вчитель без доплат, всі ці люди "сидять" на мінімальці.
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22.11.2025 11:24 Відповісти
+7
Мабуть! Кожен вірить в те, що хоче повірити, та бачить те, що хоче побачити.
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22.11.2025 14:25 Відповісти
+7
Молдовани молодці їхнє майбутнє це Євросоюз та НАТО вони це обрали самі.а Український мудрий народ обрав шлях до парашки в країну мрій де кожен з вас президент
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23.11.2025 00:12 Відповісти
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У нас мінімалка це просто сума від якої танцюють штрафи і податки. ЇЇ ніхто не одержує.
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22.11.2025 11:14 Відповісти
Одержують дуже багато хто. Вихователі в дитячих закладах, медсестри в лікарнях, вчитель без доплат, всі ці люди "сидять" на мінімальці.
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22.11.2025 11:24 Відповісти
Тому на службових парковках біля поліклінік старіше 5 річної машини не буває? Мабуть від злиднів.
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22.11.2025 14:17 Відповісти
Мабуть! Кожен вірить в те, що хоче повірити, та бачить те, що хоче побачити.
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22.11.2025 14:25 Відповісти
Можливо. Але все ж таки цікаво як за мінімалку медпрацівники звичайної міської поліклініки купують Prado.
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22.11.2025 14:37 Відповісти
Закрий сам. За свої 60 з великим плюсом я зустрічав тільки 1(одного) лікаря-злидня. Починаючи з радянських часів. Він був просто катастрофічно тупим.
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22.11.2025 19:05 Відповісти
Так Ви пенЗЄонер? Тоді питань немає до Ваших дописів.
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23.11.2025 09:57 Відповісти
Думаєш я пенсіонером зразу народився?
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23.11.2025 13:03 Відповісти
Чому ти не поцікавишся чиє це авто? Можливо пацієнта, або супроводжуючого? А взагалі на чому можна в поліклініці заробити щоб купити Право, навіть п'ятнадцятирічне?
Чому тебе не цікавлять авто ФОПів які сплачують менше податків, чим санітарка з 8000гр цієї ж поліклініки?
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22.11.2025 22:20 Відповісти
думай , скільки вартує навчання, в медичних учбових закладах,і який хер буде посилати дитину туди вчитися, без ніякої справедливої в Україні перспективи "відробити " потрачені ,на навчання кошти???
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23.11.2025 10:30 Відповісти
В ,,шапці,, написано- на службовій стоянці. І це не одинокий випадок. Я кажу про систему ,,небідних,, автівок біля звичайних не приватних лікарень. Тож туди не пацієнти на джипах приїздять.
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23.11.2025 13:02 Відповісти
Я ще 20 років тому звертав увагу друзів, які біля Одеського Медіну стоять машини і жодного вільного місця поблизу. То студенти їздили на навчання щоб потім одержувати зарплатню лікаря))
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22.11.2025 16:19 Відповісти
А ще платили комерцію на навчання в рази більшу ніж вони теоретично могли одержати платнею за все життя до пенсії. Якісь просто альтруісти. Це ще не беручи до уваги суму хабаря для вступу. Донька родича, який все життя в ДАІ і вже багато років замкерівника цієї ,,поважної,, організації одного з відомих міст казав що його статків недостатньо щоб донька вивчилась на стоматолога, тому планку опустили до терапевта ким вона зараз і працює.
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22.11.2025 19:14 Відповісти
Хабарі. УЗД майже всюди платне, КТ і МРТ також, хоча апарати купила держава, з/п лікарю платить держава, електрику оплачує держава, питання чому воно платне?
Кров всі стандартні аналізи - платні, хоча всі реагенти та шприци закупляє держава, Рентген - платний, навіть якщо купити плівку.
Ось і маєте нові автіки)
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22.11.2025 17:37 Відповісти
Той , хто добре розібрався , ЩО у нас за гроші пацієнта , а що безкоштовно - НІКоЛИ і НІЧОГО не платить. От просто приходите до сімейного лікаря і тупо кажете йому : " Дайте направлення на УЗД і МРТ ."
Така моя родичка. За жодні аналізи і дослідження , якщо вони робляться в нашій районній лікарні , вона не платить. І в обласній.
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23.11.2025 00:07 Відповісти
І що? Безпосередньо моя дружина місяць тому намагалася попасти по направленню до невролога і на МРТ. Від сімейного лікаря. До невролога через майже три місяця запропонували. На МРТ безкоштовно ніколи від слова зовсім. Сходила до невролога там же але за гроші прямо зразу. На МРТ поки що ні. Це не єдиний раз подібне. Нажаль вік примушує бувати в лікарнях. Київська область, якщо що.
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23.11.2025 01:23 Відповісти
В тому і справа, що це не магазин чи якесь комунальне підприємство, люди бояться брати лікарів за шкірку бо ті можуть і не вилікувати, а навпаки.
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23.11.2025 08:35 Відповісти
Бо там авто лікарів і адміністрації, які явно не на зарплату живуть. А санітарки (які роблять найбруднішу роботу) і медсетри автомобіля немають, бо грошей на покупку не вистачає, не кажучи вже про витрати. Реальний приклад, медсестра яка пропрацювала в лікувальному санаторію 37 років і вийшла на пенсію на 1.5 роки скоріше (якась там пільга для медперсоналу) мала рік тому пенсію 2.5 тис. грн.
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22.11.2025 19:28 Відповісти
А Вы не думали, что на работу в больницу кто-то и общественным транспортом добирается?
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23.11.2025 12:04 Відповісти
Не свисти. Ніхто на мінімалку не працює. Зараз даже студенти менше ніж за $500 в місяць працювати не хочуть. А якщо кваліфікований робітник то від 30к гривень просить і менше не підходь
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23.11.2025 01:40 Відповісти
Вчитель історії. Тому що є бронювання.( Для прикладу)
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23.11.2025 22:30 Відповісти
Спеціально для багатого нелюда:

https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки

Я ЗГОДЕН НА МІНІМАЛКУ.
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24.11.2025 15:12 Відповісти
Ви живете в космосі
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22.11.2025 12:44 Відповісти
він просто нелюд.
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24.11.2025 15:10 Відповісти
Коли я вже таке прочитаю про неньку Україну?

🗣Головні фінансові зміни в Німеччині з 2026 року

Що подорожчає:
- Пальне через новий етап CO₂-податку (на 1-2 центи за літр).
- Вивезення сміття в низці міст.
- Deutschlandticket - до 63 €.
- Деякі товари в Lidl у дешевших регіонах.
- Автострахування Kfz-Haftpflicht для приблизно 5,9 млн водіїв.

Що стане вигіднішим:
- Автострахування подешевшає для близько 4,5 млн водіїв.
- У дорогих регіонах Lidl знизить ціни на частину товарів.

Державні виплати та доходи:
- Kindergeld зросте до 259 €.
- Податкове звільнення на дитину збільшиться до 9 756 € на рік.
- Доплата малозабезпеченим - до 297 € + надбавка 25 €.
- Мінімальна зарплата підніметься до 13,90 €/год.
- Податковий мінімум для батьків - до 4 878 €.
- Пенсії зростуть приблизно на 3,3-3,4% із липня.
- Bürgergeld залишиться без змін.
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24.11.2025 17:01 Відповісти
Дай вгадаю- ти живеш в обласному центрі і працюєш не бюджетником? Біля 9000грн це була зарплата головного бухгалтера коледжу рік тому, тобто десь на 800грн більше мінімалки, яку отримувала прибиральниця. Розкажи про ніхто не отримує. На ці гроші ще треба нести фінвідповідальність, проходити аудит перед комісією та їздити в відрядження.
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23.11.2025 14:32 Відповісти
Спеціально для багатого нелюда:

https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
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24.11.2025 15:09 Відповісти
Дуже хибна думка.
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22.11.2025 11:18 Відповісти
Може молдаванам час повернути до себе придністров'є і швиденько вскочити в ЄС та під парасольку НАТО, а не чекати участі України та українців?
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22.11.2025 11:20 Відповісти
Сначала они должны стать достойными вступить в клуб "Белый богатый миллиард".
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22.11.2025 11:54 Відповісти
Тобто вам кацапам це не світить
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23.11.2025 09:50 Відповісти
А який податок стягується з тої мінімалки? Чому не вказують?
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22.11.2025 11:25 Відповісти
Розкажіть.
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22.11.2025 11:50 Відповісти
Маю родичів в Молдові. Умови там не кращі ніж в Україні. Теж свої клани, що все розкрадають....
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22.11.2025 12:00 Відповісти
В тебе знайомий мабуть zeрмак ze шльондра
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23.11.2025 00:14 Відповісти
Це просто видумана чиновниками цифра, яка ні про що не каже. У нас підняття тупо приводить до інфляції і здорожчання. Сенсу немає ніякого.
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22.11.2025 12:02 Відповісти
Спеціально для багатого нелюда:

https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
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24.11.2025 15:13 Відповісти
Для леннінста-марксиста, якому ліньки використовувати мозок.
МЗП зруно для нарахування чиновникам та нарахування штрафів. Підняли МЗП - чиновники у шоколаді. Пенся в сраці як і була. За місяць до оголошеної дати підняття всі цінники у магазинах повзуть вверх. На момент вступу МЗП паритет купівельної спроможності залишається той самий, що і до того. Просто стає більше папірців і нулів. Бурхлива діяльність з нульовим виходом. Чистий піар від влади, розрахований на лохторат.
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24.11.2025 16:36 Відповісти
соціалізм - добро. лібертаріанство - зло.
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24.11.2025 22:13 Відповісти
Ага, вже проходили. Не працює ця муйня.
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24.11.2025 22:22 Відповісти
лібертаріанство? так не працює. тільки для купки "обраних".
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24.11.2025 22:25 Відповісти
Сраліна хочеш повернути? Ото дійсно була "купка обраних"
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24.11.2025 22:28 Відповісти
Переставай бухати, а то кацапом станеш
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25.11.2025 01:55 Відповісти
А хто в нас багатий? Міндіч втік. Єрмак і Зеленський залишились. Добре подумав до чого закликаєш?
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25.11.2025 02:15 Відповісти
Так. Добре подумав. І розпочати потрібно з вищої раси айтішників.
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25.11.2025 02:17 Відповісти
Як там у Молдові з державним медичним страхуванням? Невже є? А із Законом про зброю? Прийнятий у 1993 році? Та невже? Із легалізацією короткоствольної? Не може бути!
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22.11.2025 17:46 Відповісти
Молодці!
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22.11.2025 20:53 Відповісти
Молдовани молодці їхнє майбутнє це Євросоюз та НАТО вони це обрали самі.а Український мудрий народ обрав шлях до парашки в країну мрій де кожен з вас президент
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23.11.2025 00:12 Відповісти
Дибіли, моліться щоб в Україні не підняли мінімальну зарплату. Тому що у вас не зарплата підніметься, а податки, які вираховуються на основі мінімальної зарплати
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23.11.2025 01:36 Відповісти
В першу чергу піднімуться ціни.
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23.11.2025 22:21 Відповісти
З першого січня. Підніметься.
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23.11.2025 22:32 Відповісти
Я розумний, тому молюсь щоб її підняли якнайбільше.
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24.11.2025 15:15 Відповісти
Ось вам приклад до чього приводять голосування "по приколу" і "какую разницу".
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23.11.2025 05:58 Відповісти
Позор на всю Європу. Програти в суху країні, яка має розміри Одеської області та не має ні промисловості, ні корисних копалин - це треба ще дуже постаратися.
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23.11.2025 22:20 Відповісти
Нічого що в Україні війна, вся Україна в руїнах а всі робочі руки на фронті? Да і я б не сказав що молдовани шикують більше ніж українці. НЕ бачив у них ні таких будинків ні автомобілів як у українців. А всі молдовани їздять на рашку чи в Європу на самі принижуючі роботи
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23.11.2025 23:27 Відповісти
І до війни в Україні були найнижчі в Європі зарплати.
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24.11.2025 07:01 Відповісти
Ні, нічого. Війна нічого в цьому плані не значить.
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24.11.2025 15:18 Відповісти
І що ніхто їм не дає тисячу фантиків на зиму?

І як вони примудряються так жити без найвеличнішого лідора **********?

А може у тому і справа, що у них не тупий мародер є президентом?
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24.11.2025 03:10 Відповісти
Спеціально для багатоих нелюдів:

https://finteco.com.ua/publications/16158-minimalna-zarplata-v-ukraini-u-2025-rotsi-iak-vona-zminytsia/ Близько 2,5 мільйонів працівників отримують зарплату на рівні або трохи вище мінімалки
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24.11.2025 15:24 Відповісти
80 відсотків з яких це водії маршруток, таксисти, перукарі, баристи і прочая братія офіційно працююча в компаніях із схематозом де платять мінімалку на карту, а інше налом в кишеню. Інші 20 відсотків дійсно можуть десь числиться на таку ставку і зовсім не ходити на роботу, а їхні гроші, зазвичай бюджетні, отримують ті хто оформив їхні трудові для пенсійного стажу.
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24.11.2025 17:22 Відповісти
Ти, мабуть, одним з таких і працюєш або маєш таких робітників. Щоб податків не платити. Тому й лаєшся як собака.
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24.11.2025 22:26 Відповісти
ні. я отримував реальану мінімалку. без твоїх брехливих "конвертів". і ще таких людей багацько знаю.
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25.11.2025 00:12 Відповісти
Тебе кайданками приковували до роботи на мінімілку?
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25.11.2025 12:58 Відповісти
тобто ти визнаєш, що ти брехло і люди за мінімалку працюють.
Що й потрібно було довести.
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28.11.2025 17:12 Відповісти
Дебіле, вони там за мінімалку числяться. А працюють за абсолютно за інші гроші.
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28.11.2025 20:32 Відповісти
Ні. Вони працюють за мінімалку і живуть на неї. Я - свідок.
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01.12.2025 17:02 Відповісти

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