Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 143 14

У Мінфіні розкритикували пропозицію підвищити зарплати вчителям до трьох "мінімалок"

вчителі,вчитель,мова,урок,школа

У Міністерстві фінансів вважають, що підвищення посадових зарплат вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат з вересня 2026 року є занадто витратним і може створити небезпечний прецедент.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив під час засідання освітнього комітету 21 листопада.

Він зазначив, що ініціатива голови комітету Сергія Бабака щодо підвищення зарплат учителів до трьох мінімальних окладів із вересня 2026 року є фінансово непосильною. Водночас заступник міністра нагадав, що уряд уже передбачив додаткові 48 млрд грн на освіту у 2026 році, з яких 41 млрд грн спрямують на середню школу і 7 млрд грн ‒ на вищу освіту.

За словами Єрмоличева, головні труднощі виникнуть під час формування бюджету на 2027 рік ‒ щоб зберегти темп підвищення, потрібно буде знайти ще 92,6 млрд грн.

У Мінфіні також попереджають, що подібні вимоги щодо зростання зарплат з’являться й в інших бюджетних сферах. За підрахунками відомства, для підтримання порівнянного рівня оплати праці в охороні здоров’я, соціальному захисті та культурі державі знадобиться додатково близько 100 млрд грн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заступник міністра підсумував, що держава не може дозволити собі збільшити видатки лише на зарплати на 200 млрд грн, не враховуючи при цьому соціальні виплати чи пенсії.

У відповідь представник профспілки освітян висловив занепокоєння, що вчителі можуть так і не отримати обіцяного підвищення, зате матимуть більше навантаження і можуть бути переведені на строкові договори, на чому наполягає ініціатор реформи Сергій Бабак.

Як повідомлялось, ще влітку 2024 року міністр освіти Оксен Лісовий вважав підняття зарплат вчителям нереалістичним, так як понад 70% державного бюджету наразі спрямовується на оборону. Однак після завершення війни з’явиться можливість насамперед реалізувати цю концепцію.

Автор: 

бюджет (2177) вчитель (81) зарплата (1229)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А що,вчителям вже 4000$ замало?От же ж безсовістні ненажери.
показати весь коментар
23.11.2025 15:53 Відповісти
+3
..ну да.. это же не менты..
показати весь коментар
23.11.2025 16:19 Відповісти
+2
На ЗСУ грошей нема а вчителям добавити в три рази країна мрій яку захищати скоро не буде кому
показати весь коментар
23.11.2025 01:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ЗСУ грошей нема а вчителям добавити в три рази країна мрій яку захищати скоро не буде кому
показати весь коментар
23.11.2025 01:14 Відповісти
Так влада вже живе новим мирним договором, за яким ЗСУ зменшиться в рази і можна буде підняти зарплати бюджетникам, щоб вони далі голосували за поточну владу! Всі в очікуванні капітуляції України і в першу чергу освітяни, які зробили все що могли для цієї капітуляції, виховали покоління ухилянтів, фальсифіковували всі вибори які були на користь російської мафії, плодили корупцію ще в дитсадках та школах!
показати весь коментар
23.11.2025 17:29 Відповісти
А тепер сидять в тилу на бронюванні і не хочуть йти вмирати за свою країну, подаючи гідний приклад своїм вихованцям!
показати весь коментар
23.11.2025 17:30 Відповісти
а сколько 40-ка летних преподов, на дистанционке, в ввузах...ходят и не дуют....
показати весь коментар
23.11.2025 18:49 Відповісти
А що,вчителям вже 4000$ замало?От же ж безсовістні ненажери.
показати весь коментар
23.11.2025 15:53 Відповісти
..ну да.. это же не менты..
показати весь коментар
23.11.2025 16:19 Відповісти
Так, ментам підвищили, замість того, щоб відправити їх на фронт.
показати весь коментар
23.11.2025 18:07 Відповісти
А вчителів треба скорочувати, як дітей вдвічі менше, від цього нікуди не дітись. І тих, що числяться на окупованих територіях разом із силовиками і чинушами теж, бо окуповані території по Женевській конвенції утримує окупант, а не ми. А як вони тут просто сидять, то звиняйте, це корупція, вони отримують гроші ні за що, та ще й в такий час.
показати весь коментар
23.11.2025 18:08 Відповісти
Ну так, підвищити зарплати вчителям Мінфін розкритикував, а підвищення зарплат поліції, прокуратурі, Міністерствам різним, депутатам - підримав! Сюр просто!!! Країна клоунів, чесне слово!
показати весь коментар
23.11.2025 19:04 Відповісти
С начала такие как ты владик голосуют за эту власть, а потом обвиняют во всём страну! Какое отношение до идиотов из министерства имеет страна? Кроме места проживания конечно!
показати весь коментар
23.11.2025 20:04 Відповісти
врачи,учителя и армия(не трогайте их ********)кто нибудь из вас не думал,что тот кто учит должен знать больше того кого он учит,и врач и солдат или офицер,специальности узко направленные и требуют очень досконального обучения
показати весь коментар
23.11.2025 22:08 Відповісти
так шо 4000 баксів вже їм недостатньо??? вони ахреніли!
показати весь коментар
24.11.2025 01:51 Відповісти
Так у міндіча, чернишова та його адвокатів позичити можна...
показати весь коментар
24.11.2025 09:55 Відповісти
Звернення до всіх вчителів і викладачів України .- Роман Єрмоличев негідник, який був Вашим учнем , Не вчіть подібних "Єрмоличів" для України , та українського народу.Гнида,при владі ,котра носить краватку за пару штук баксів ,або сумочку вважає , що вчитель ,котрий її вчив.давав освіту,а чи інший трудяга в Україні, не кажучи про захисників України ,має доїдати " останній хер без солі",,,
показати весь коментар
24.11.2025 10:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 