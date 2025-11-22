У Мінфіні розкритикували пропозицію підвищити зарплати вчителям до трьох "мінімалок"

У Міністерстві фінансів вважають, що підвищення посадових зарплат вчителів до рівня трьох мінімальних зарплат з вересня 2026 року є занадто витратним і може створити небезпечний прецедент.

Про це заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив під час засідання освітнього комітету 21 листопада.

Він зазначив, що ініціатива голови комітету Сергія Бабака щодо підвищення зарплат учителів до трьох мінімальних окладів із вересня 2026 року є фінансово непосильною. Водночас заступник міністра нагадав, що уряд уже передбачив додаткові 48 млрд грн на освіту у 2026 році, з яких 41 млрд грн спрямують на середню школу і 7 млрд грн ‒ на вищу освіту.

За словами Єрмоличева, головні труднощі виникнуть під час формування бюджету на 2027 рік ‒ щоб зберегти темп підвищення, потрібно буде знайти ще 92,6 млрд грн.

У Мінфіні також попереджають, що подібні вимоги щодо зростання зарплат з’являться й в інших бюджетних сферах. За підрахунками відомства, для підтримання порівнянного рівня оплати праці в охороні здоров’я, соціальному захисті та культурі державі знадобиться додатково близько 100 млрд грн.

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Заступник міністра підсумував, що держава не може дозволити собі збільшити видатки лише на зарплати на 200 млрд грн, не враховуючи при цьому соціальні виплати чи пенсії.

У відповідь представник профспілки освітян висловив занепокоєння, що вчителі можуть так і не отримати обіцяного підвищення, зате матимуть більше навантаження і можуть бути переведені на строкові договори, на чому наполягає ініціатор реформи Сергій Бабак.

Як повідомлялось, ще влітку 2024 року міністр освіти Оксен Лісовий вважав підняття зарплат вчителям нереалістичним, так як понад 70% державного бюджету наразі спрямовується на оборону. Однак після завершення війни з’явиться можливість насамперед реалізувати цю концепцію.