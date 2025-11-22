Червоний Хрест зменшить штат на 2900 посад через скорочення бюджету на 2026 рік

Асамблея Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) затвердила бюджет на 2026 рік у розмірі 1,8 млрд швейцарських франків (понад $2,2 млрд), що на 17% менше, ніж цьогорічний.

Про це йдеться на сайті організації.

У зв’язку зі скороченням фінансування МКЧХ змушений зменшити штат на 2900 посад, водночас наголошуючи на збереженні роботи безпосередньо на місцях. Близько третини скорочень відбудеться через добровільні звільнення або незаповнення вакантних посад. В організації пояснили це вимушеним коригуванням через зниження донорської підтримки на тлі загострення конфліктів у світі.

Бюджет на 2026 рік дозволить МКЧХ продовжити діяльність у ключових зонах бойових дій, зокрема в Судані, Ізраїлі та на окупованих територіях, Україні та Демократичній Республіці Конго, де нейтральна посередницька роль комітету забезпечує доступ до прифронтових громад.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У МКЧХ підкреслили, що за наявності понад 130 активних збройних конфліктів у світі, багато з яких тривають понад десять років, гуманітарні потреби суттєво перевищують доступні фінансові ресурси. Організація також зазначила, що будь-яке подальше скорочення донорських внесків безпосередньо зменшуватиме обсяги допомоги людям, які перебувають у кризових умовах.

Як повідомлялося, начальника міської військової адміністрації Миргорода Юрія Третьяка підозрюють у привласненні 12 мільйонів гривень та наявності кримінальних зв’язків із Червоним Хрестом. За даними правоохоронців, у 2024‒2025 роках він розпорядився бюджетними коштами на суму близько 12 мільйонів гривень, виділених на будівництво оборонних споруд і відновлення інфраструктури Миргорода. Гроші мали піти на підвищення безпеки та поліпшення умов життя мешканців, однак стали об’єктом масштабного розкрадання.

Окрему увагу розслідування привернули зв’язки Юрія Третьяка з членами правління Покровської районної організації Товариства Червоного Хреста України. За версією слідства, попри благодійний статус, організацію використовували як прикриття для незаконної діяльності у фармацевтичній сфері.