"Сенс Банк" запроваджує комісію для власників ОВДП вартістю понад 500 мільйонів
Державний "Сенс Банк" запроваджує щомісячну комісію за зберігання облігацій внутрішньої чи зовнішньої державної позики (ОВДП/ОЗДП), якщо номінальна вартість портфеля клієнта перевищує 500 млн грн.
Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.
Оновлені тарифи на зберігання ОВДП/ОЗДП на рахунках у цінних паперах набудуть чинності з 1 грудня 2025 року. Раніше зберігання державних облігацій у банку не оплачувалося незалежно від суми.
Зміни стосуватимуться лише найбільших клієнтів:
- портфелі до 500 млн грн (в еквіваленті) ‒ зберігання й надалі буде безкоштовним;
- портфелі від 500 млн грн (в еквіваленті) ‒ вводиться щомісячна комісія 0,0003% від номінальної вартості цінних паперів.
Отже, за портфель на 500 млн грн комісія становитиме 1 500 грн щомісяця.
Попри загальне зростання інтересу населення до державних облігацій у 2025 році, у жовтні попит інвесторів помітно змістився в бік валютних інструментів. Українці активніше купували ОВДП у доларах і євро через посилення девальваційних очікувань.
Як повідомлялося, Національний банк України вважає небезпечною ініціативу податкового комітету Верховної Ради на чолі з Данилом Гетманцевим, яка передбачає подвоєння ставки податку на прибуток для банків. Регулятор наголосив, що такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може мати "серйозні наслідки не лише для банків".
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