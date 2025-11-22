"Сенс Банк" запроваджує комісію для власників ОВДП вартістю понад 500 мільйонів

Державний "Сенс Банк" запроваджує щомісячну комісію за зберігання облігацій внутрішньої чи зовнішньої державної позики (ОВДП/ОЗДП), якщо номінальна вартість портфеля клієнта перевищує 500 млн грн.

Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Оновлені тарифи на зберігання ОВДП/ОЗДП на рахунках у цінних паперах набудуть чинності з 1 грудня 2025 року. Раніше зберігання державних облігацій у банку не оплачувалося незалежно від суми.

Зміни стосуватимуться лише найбільших клієнтів:

портфелі до 500 млн грн (в еквіваленті) ‒ зберігання й надалі буде безкоштовним;

портфелі від 500 млн грн (в еквіваленті) ‒ вводиться щомісячна комісія 0,0003% від номінальної вартості цінних паперів.

Отже, за портфель на 500 млн грн комісія становитиме 1 500 грн щомісяця.

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Попри загальне зростання інтересу населення до державних облігацій у 2025 році, у жовтні попит інвесторів помітно змістився в бік валютних інструментів. Українці активніше купували ОВДП у доларах і євро через посилення девальваційних очікувань.

Як повідомлялося, Національний банк України вважає небезпечною ініціативу податкового комітету Верховної Ради на чолі з Данилом Гетманцевим, яка передбачає подвоєння ставки податку на прибуток для банків. Регулятор наголосив, що такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може мати "серйозні наслідки не лише для банків".