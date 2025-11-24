Пошкоджений росіянами пункт пропуску на кордоні з Румунією зможе відновити роботу за кілька тижнів

Для відновлення роботи поромного комплексу Орлівка на кордоні з Румунією, що постраждав внаслідок російського обстрілу в ніч на 22 листопада, може знадобитися кілька тижнів.

Про це повідомляється на сторінці комплексу у Facebook.

"Інфрастуктура нашого маленького, але комфортабельного для нас та вас комплексу зазнала суттєвих пошкоджень (понад 20 прильотів на невеличку ділянку). Для відновлення інфраструктури... знадобиться від кількох днів до декількох тижнів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 21 листопада російські війська завдали масованого удару по Одещині. Серед іншого, ворожі безпілотники атакували інфраструктуру міжнародного поромного пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через це він призупинив роботу.