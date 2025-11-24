Вартість оренди танкерів досягла рекордних показників через нові санкції проти Росії, – Bloomberg

Вартість фрахту нафтових танкерів на ключовому маршруті підскочила до максимуму більш ніж за п’ять років, оскільки покупці шукають заміну підсанкційній російській сирій нафті на тлі збільшення постачань із Близького Сходу та США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Базові ставки для дуже великих нафтоналивних танкерів (VLCC), здатних перевозити до 2 мільйонів барелів із Близького Сходу до Китаю, наприкінці минулого тижня піднялися майже до $137 тис. на добу, від початку року вона зросла на на 576%. Такий рівень став найвищим із кінця квітня 2020 року і перевищив попередній пік, зафіксований лише два тижні тому. Ширший індекс ставок VLCC на кількох маршрутах також оновив п’ятирічний максимум, сягнувши $116,4 тис. на день.

Сплеск бронювань супертанкерів відбувся після того, як у п’ятницю набули чинності санкції США щодо експорту нафти російськими компаніями "Роснєфть" та "Лукойл". Це змусило покупців, насамперед в Індії та Китаї, активніше звертатися до альтернативних постачальників.

Ця динаміка збіглася і зі зростанням видобутку в США та країнах ОПЕК+, зокрема з готовністю близькосхідних виробників нарощувати поставки сирої нафти, про що йдеться в аналітичній примітці Jefferies LLC Омара Нокти.

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Зміна попиту вже помітна: минулого тижня збільшилася кількість замовлень на кінець листопада та грудень, і близько десятка суден отримали запити на перевезення нафти з Близького Сходу. Це, своєю чергою, підштовхнуло прибутки супертанкерів.

Зростання тарифів вплинуло й на інші класи танкерів, оскільки судна меншого розміру також почали заробляти більше. Зокрема, Suezmax, що перевозять приблизно половину вантажу VLCC, перемістилися на Близький Схід, щоб забирати партії на маршрутах, які зазвичай обслуговують VLCC, зазначив у своїй записці провідний аналітик Vortexa Іоанніс Пападімітріу.

Як повідомлялося, посилення санкцій проти китайських портів і нафтопереробних заводів уповільнює постачання російської та іранської нафти до Китаю. Великі державні нафтопереробні компанії КНР після американських санкцій проти "Роснефті" та "Лукойла" призупинили закупівлі російської нафти марки ESPO. Санкційні обмеження також зачепили китайський нафтовий термінал Rizhao, через який проходило близько 10% імпорту сирої нафти до країни, що додатково скоротило іранські потоки.

Окремі приватні китайські НПЗ, які раніше були більш схильні до ризикованих закупівель, теж почали відмовлятися від російської нафти на тлі внесення Shandong Yulong Petrochemical Co. до санкційних списків ЄС та Великої Британії.