Податок на Google: Платформа OnlyFans збільшила сплату ПДВ до українського бюджету на 18%

За підсумками перших трьох кварталів 2025 року платформа OnlyFans сплатила до держбюджету України $1,6 млн, або близько 66,6 млн грн. Це на 18% більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев також зазначив, що упродовж 2025 року нерезиденти, які надають електронні послуги, сплатили ПДВ до бюджету приблизно 14,5 млрд грн ‒ на 28% більше, ніж торік. За третій квартал 2025 року надходження становили близько 3,8 млрд грн. Кількість платників-нерезидентів у 2025 році зросла до 143.

Найбільшими платниками у третьому кварталі стали:

Apple

Google

Valve Corporation

Meta Platforms

Sony, Etsy

Від початку року до реєстру платників додалися ще сім компаній-нерезидентів, тож загальна кількість зареєстрованих нерезидентів нині становить 143.

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Як повідомлялося, крім сплати податків самою платформою, держава вимагає сплачувати податки із зароблених на ній українськими авторами коштів. За оцінками Данила Гетманцева, потенційні податкові надходження до державного бюджету від українських авторів контенту на OnlyFans можуть становити близько 1 млрд грн на рік.

За отриманими українськими податківцями даними, у 2023 році 7 914 українців отримали на OnlyFans близько 5 млрд грн доходу. Це на 750 млн грн більше, ніж сумарно за три попередні роки.

Водночас податкова заборгованість за 2020-2022 роки від створювачів контенту вже перевищує 380 млн грн. При цьому офіційні показники декларування залишаються низькими: за 2024 рік лише 152 українці задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи і сплатили до бюджету трохи більше ніж 13 млн грн податку.