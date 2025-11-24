Податок на Google: Платформа OnlyFans збільшила сплату ПДВ до українського бюджету на 18%
За підсумками перших трьох кварталів 2025 року платформа OnlyFans сплатила до держбюджету України $1,6 млн, або близько 66,6 млн грн. Це на 18% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев також зазначив, що упродовж 2025 року нерезиденти, які надають електронні послуги, сплатили ПДВ до бюджету приблизно 14,5 млрд грн ‒ на 28% більше, ніж торік. За третій квартал 2025 року надходження становили близько 3,8 млрд грн. Кількість платників-нерезидентів у 2025 році зросла до 143.
Найбільшими платниками у третьому кварталі стали:
- Apple
- Valve Corporation
- Meta Platforms
- Sony, Etsy
Від початку року до реєстру платників додалися ще сім компаній-нерезидентів, тож загальна кількість зареєстрованих нерезидентів нині становить 143.
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Як повідомлялося, крім сплати податків самою платформою, держава вимагає сплачувати податки із зароблених на ній українськими авторами коштів. За оцінками Данила Гетманцева, потенційні податкові надходження до державного бюджету від українських авторів контенту на OnlyFans можуть становити близько 1 млрд грн на рік.
За отриманими українськими податківцями даними, у 2023 році 7 914 українців отримали на OnlyFans близько 5 млрд грн доходу. Це на 750 млн грн більше, ніж сумарно за три попередні роки.
Водночас податкова заборгованість за 2020-2022 роки від створювачів контенту вже перевищує 380 млн грн. При цьому офіційні показники декларування залишаються низькими: за 2024 рік лише 152 українці задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи і сплатили до бюджету трохи більше ніж 13 млн грн податку.
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Коли запускаєш рекламу в тій же меті, чи гуглі - тобі автоматично плюсують 20% податків, і підприємець додає ці кошти до ціни товару. Тому ці гроші сплачують прості українці і аж ніяк не гугл
Вот что ещё Украина может легализовать или цивилизовать, если подойти рационально, через нормы, стандарты и высокий контроль.
✅ 1. Медицинский и рекреационный каннабис
Канада, США, Германия это уже сделали.
Для Украины это может дать:
дополнительный рынок сельского хозяйства;
налоги (акцизы + НДС);
уменьшение криминала;
создание рабочих мест;
контроль качества вместо «дворового» ширпотреба.
✅ 2. Секс-работа по лицензии
Бордели - как в Нидерландах, Германии.
Это означает:
лицензирование заведений;
обязательные медсправки;
защита работников;
налоги;
исчезает подполье, торговля людьми становится легче ловить.
✅ 3. Онлайн-казино и офлайновый гемблинг по жёсткому регулированию
Не запрет, а цивилизованное регулирование + налоговые барьеры.
Примеры: Мальта, Великобритания, Испания.
Для Украины:
всё в белую
жёсткие штрафы
ограничение рекламы
контроль возрастов
большие отчисления в бюджет
✅ 4. Частные военные компании (ЧВК)
Как во Франции, США, Великобритании.
Сейчас всё в Украине происходит «серо».
Цивилизованная модель:
лицензия;
контроль оружия;
деятельность за границей по контракту;
налоги;
подготовка специалистов.
✅ 5. Частная медицинская практика новых типов
Например:
частные диагностические центры с гос-аккредитацией;
телемедицина;
домашние медсервисы.
Все через лицензирование и прозрачность.
✅ 6. Частная охранная деятельность с расширенными полномочиями
Как в США (private security), Британии (SIA).
Почти как полиция, но без права задержания.
Налоги + снижение нагрузки на полицию.
✅ 7. Частные космические и аэрокосмические услуги
Дать зелёный свет, как в США сделали для SpaceX и других.
Украина имеет потенциал: двигатели, спутники, ракеты.
✅ 8. Коммерческая криптоэкономика
Сейчас рынок полулегальный.
Что можно:
биржи в Украине;
лицензии;
AML/KYC;
налоги;
майнинговые компании.
✅ 9. Легализация электронных веществ (вейп-жидкости) через сертификацию
Не запреты, а строгая сертификация, как в ЕС:
стандарты качества;
запрет химической дряни;
акцизы.
✅ 10. Упрощённая легализация домохозяйств и мелкого бизнеса
То есть:
малый ремонт;
доставка;
бытовые услуги;
ремесленничество.
Чтобы всё выходило из тени и платило хотя бы минимальный налог.
🧠 Коротко: что это даст Украине?
+10-15% к бюджету в реальном мире (на опыте Канады, Нидерландов, Германии).
Рынки становятся прозрачными, контролируемыми и безопасными.
Снижается криминализация.
Увеличиваются рабочие места.
Государство получает деньги вместо мафии и подполья.
Чем больше государство легализует и регулирует - тем больше получает налогов.**
Это фундаментальный закон современной экономики.
📌 Почему так происходит? 1. Запрет = теневой рынок = государство получает 0 грн
Когда что-то запрещено:
этим занимаются криминальные группы;
нет налогов;
нет качества;
нет контроля;
государство тратит деньги на борьбу, но ничего не возвращает.
2. Легализация + регулирование = рынок становится цивильным
Когда государство говорит: «делайте, но по правилам», возникают:
лицензии;
налоги;
стандарты;
штрафы;
контроль.
И все деньги вместо банд идут в бюджет.
📌 Примеры из мира 🇨🇦 Канада
Легализовала марихуану → $4,5 млрд налогов в год.
🇳🇱 Нидерланды
Красные кварталы и кофешопы → доходы от туризма и налогов.
🇺🇸 США (Колорадо)
Легализация каннабиса → рост налогов + снижение криминала на ~40%.
🇩🇪 Германия
Легализация частной проституции → цивилизованный рынок, налоги, безопасность.
Это не теория - это статистика.
📌 Почему власти создают барьеры?
Потому что:
Инерция старой системы.
Политики боятся непопулярных решений.
Олигархические интересы - держать серые схемы выгоднее.
Бюрократия хочет контролировать, а не развивать.
Но современный подход - это умная легализация, как в Канаде, Германии, Чехии или Португалии.
📌 Что действительно нужно Украине
Если бы Украина легализовала и цивилизовала:
каннабис,
бордели,
криптоиндустрию,
частные вооружённые структуры,
медицину нового типа,
онлайн-казино по европейской модели,
бытовые ремёсла,
фриланс и микропредпринимательство,
то бюджет мог бы получать +30-40% больше налогов в реалистичном сценарии.
Причём без роста налогов - только расширением базы.
📌 Коротко:
Запрет рождает преступность.
Разрешение + правила рождают налоги и порядок.
Если хочешь - могу разработать:
👉 «План полной легализации Украины»
по разделам:
экономика;
безопасность;
социальная сфера;
риски;
прогноз доходов;
таблица выгод.
Коли починається держрегуляція - бариги все ховають і кричать: "Дефіцит!!!".
Держава у відповідь кричить:"Щіпать гусей!!!"
Що у тому зміїному клубку можна змінити?
Оборонка штампує гроші.
Якщо не туди, то або в чинуші, або в порно.
Вибор тут нє особо то й вєлік
Введіть податок на корупцію. Там реальні гроші.