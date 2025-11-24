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Новини Індустрія дронів
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"Українська бронетехніка" провела успішні випробування НРК Protector. ВIДЕО

Індустрія дронів

НРК Protector

ТОВ "Українська бронетехніка" провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем "Таврія-12,7".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, тестування комплексу включало стрільби на різні дистанції та в різних режимах.

"Ми отримали хороші результати і у статичній стрільбі, і у стрільбі в русі з різних відстаней", – зазначив він.

За словами директора компанії, інтеграція дистанційно-керованого бойового модуля перетворює наземний комплекс на повноцінну бойову одиницю.

"Головне завдання НРК Protector з бойовим модулем "Таврія" – максимально зберегти життя наших бійців. Безпілотна платформа керується дистанційно, дозволяючи операторам виконувати завдання з безпечного місця, а бойовому модулю – працювати на відстані", – пояснив Бельбас.

Бойовий модуль "Таврія-12,7" – дистанційно керована турель, озброєна 12,7-мм кулеметом Browning М2 та обладнана цифровою системою управління озброєнням. Призначений для спостереження, виявлення та ураження наземних цілей (бронетехніка, транспортні засоби, жива сила тощо) та повітряних цілей (гвинтокрилів, безпілотних літальних апаратів тощо).

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випробування (69) дрони (672) Українська бронетехніка (3) НРК наземний роботизований комплекс (8)
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Це розроблено навмисно для стрільби на полігонах. Бо в зонах війни це просто звичайне лайно - не броньоване, на гумі.
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24.11.2025 13:05 Відповісти
Тобто вся бойова техніка яка на гумі це лайно?
В якому ж пологовому вас таких експертів народжують головою об кафель...
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24.11.2025 13:25 Відповісти
А тут шо вся техніка на відео. Конкретно ось цей "дрон".
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24.11.2025 13:27 Відповісти
так ти його обісрав тільки за те що він на гумі і через те що він "не броньований"

У міністерстві оборони України відзначають, що це "повнорозмірний безпілотний автомобіль". З цим важко не погодитися, бо PROTECTOR має споряджену масу у 2230 кг та довжину 5,07 м. За габаритами це десь як дещо важкенький легковий автомобіль.

2.2 тони ваги на такий пікап без салону і даху - це точно значить що як мінімум легка броня там є.

Висока прохідність забезпечується повнопривідним шасі, а колеса зі вставкою RunFlat дозволяють продовжувати рух навіть при пошкодженні.

це ж мабуть не дурники якісь колеса з автопідкачкою придумали (як на БТРах)
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24.11.2025 13:41 Відповісти
Воне щей і тіки заднеприводне. Це фламінги, тіки маленьки.
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24.11.2025 13:43 Відповісти
"Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди"
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24.11.2025 13:59 Відповісти
мамкіни експерти зі школи повернулися))
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24.11.2025 13:34 Відповісти

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