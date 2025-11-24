"Українська бронетехніка" провела успішні випробування НРК Protector. ВIДЕО

Індустрія дронів

ТОВ "Українська бронетехніка" провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем "Таврія-12,7".

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, тестування комплексу включало стрільби на різні дистанції та в різних режимах.

"Ми отримали хороші результати і у статичній стрільбі, і у стрільбі в русі з різних відстаней", – зазначив він.

За словами директора компанії, інтеграція дистанційно-керованого бойового модуля перетворює наземний комплекс на повноцінну бойову одиницю.

"Головне завдання НРК Protector з бойовим модулем "Таврія" – максимально зберегти життя наших бійців. Безпілотна платформа керується дистанційно, дозволяючи операторам виконувати завдання з безпечного місця, а бойовому модулю – працювати на відстані", – пояснив Бельбас.

Бойовий модуль "Таврія-12,7" – дистанційно керована турель, озброєна 12,7-мм кулеметом Browning М2 та обладнана цифровою системою управління озброєнням. Призначений для спостереження, виявлення та ураження наземних цілей (бронетехніка, транспортні засоби, жива сила тощо) та повітряних цілей (гвинтокрилів, безпілотних літальних апаратів тощо).