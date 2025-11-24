"Укргідроенерго" витратить ще 500 мільйонів на будівництво захисту для Канівської ГЕС

Державне "Укргідроенерго" 6 листопада уклало угоду з ТОВ "МВП "Енергорішення" на будівництво захисної споруди трансформатора філії "Канівська ГЕС" вартістю 512,22 мільйона гривень.

Роботи мають виконати вже до кінця 2026 року, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Сам договір та решта документів будуть оприлюднені лише через 90 днів після завершення воєнного стану.

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Як писали "Наші гроші", "МВП "Енергорішення" вже отримувало від "Укргідроенерго" підряд на будівництво захисної споруди філії "Канівська ГЕС" вартістю 571, 23 млн грн минулого року. Роботи мали виконати до кінця 2025 року. Невідомо, яку частину робіт за цим контрактом вже виконано.

Цього року компанія також отримала 228,59 млн грн на протидроновий захист трансформаторів філії "Кременчуцька ГЕС".

ТОВ "МВП "Енергорішення" належить киянам Володимиру Масону та Валентині Мітчинській, а керує нею Єгор Семенов. Масон також одноосібно володіє ТОВ "Енергорішення" та керує профспілкою інженерно-технічного складу авіаційного науково-технічного комплексу "Антонов".

За даними у Prozorro, "МВП "Енергорішення" отримує великі підряди з 2021 року виключно в "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останні два тижні уклало угоди на 3,8 мільярда гривень на зведення захисту для 60 малих електропідстанцій у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.