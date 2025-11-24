Санкції працюють: Нафтогазові доходи Росії обвалилися на 35%, – Reuters

Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ можуть впасти в листопаді до 520 мільярдів рублів ($6,59 мільярда), що на 35% менше, ніж у відповідному місяці 2024 року.

Порівняно із жовтнем, нафтогазові доходи російського бюджету зменшаться на 7,4%, свідчать розрахунки Reuters.

Загалом за перші 11 місяців року очікується падіння нафтогазових доходів на 22% – до 8 трильйонів рублів.

На зменшення надходжень впливає падіння цін на російську нафту та зміцнення рубля.

Згідно з розрахунками Reuters, ціна російської нафти для цілей оподаткування знизилася в період з січня по листопад до $57,3 за барель, порівняно із $68,3 у 2024 році.

Водночас рубль зміцнився до 81,1 руб. за долар, порівняно із 91,7 руб./$ у період з січня по листопад 2024 року.

Доходи від нафти і газу були найважливішим джерелом коштів для Кремля, складаючи чверть від загальних надходжень до федерального бюджету.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Спочатку уряд РФ планував отримати 10,94 трильйона рублів від продажу нафти і газу цього року, але падіння цін на нафту змусило його переглянути цей прогноз минулого місяця до 8,65 трильйона рублів. Минулого року нафтогазові доходи федерального бюджету Росії становили 11,13 трильйона рублів.

Спад надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з моменту початку своєї військової кампанії в Україні, зазначає агентство.

Читайте також: Китай втричі зменшив імпорт російської нафти після нових санкцій від Трампа, – Bloomberg

Як повідомлялося, ціни на нафту у російських портах на початку листопада впали до найнижчого рівня за понад 2,5 року. Зокрема, ціна на Urals у чорноморському порту Новоросійськ минулого четверга падала до $36,61 за барель, це найнижчий показник з березня 2023 року, свідчать дані Bloomberg. Схожа тенденція спостерігалася і в Балтійському морі.

Російська нафта дешевшає через збільшення знижок для покупців. Дисконт на нафту Urals наприкінці минулого тижня зріс до $23,52 за барель щодо Brent, що є найбільшим показником з червня 2023 року, свідчать дані Argus.