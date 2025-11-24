Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
8 348 10

Гривня впала до нового історичного мінімуму: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

ввп,гроші,деньги

Курс гривні продовжує знижуватися, оновиши історичний мінімум щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 25 листопада, на рівні 42,3713 грн/$, порівняно із 42,2672 грн/$ у понеділок.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 13 січня, коли курс гривні опускався до 42,2841 грн/$.

курс гривні оновив історичний мінімум

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 21 копійку – до 48,9177 за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2504) гривня (1828) курс (1757) НБУ (9740) обмін валюти (959)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Все шо не дозпи..дили в енергоатомі, на курсі гривні доберуть, zвинарчуки ху..ві.
показати весь коментар
24.11.2025 16:59 Відповісти
+2
Міндіч з цукерманами, умеровим, даниловим та групою осіб з члЄНАМИ «уряду» України, глибо навіть не зхвильовані!!?!? Голова Нацбанку може це підтвердити, на фоні млн упакованих доларів з ФРС США, які вивезені з України! Двушечки з них, пішли до ********** на московію!!!
показати весь коментар
24.11.2025 16:16 Відповісти
+2
пророк *** .. і це ще не кінець

показати весь коментар
25.11.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міндіч з цукерманами, умеровим, даниловим та групою осіб з члЄНАМИ «уряду» України, глибо навіть не зхвильовані!!?!? Голова Нацбанку може це підтвердити, на фоні млн упакованих доларів з ФРС США, які вивезені з України! Двушечки з них, пішли до ********** на московію!!!
показати весь коментар
24.11.2025 16:16 Відповісти
Все шо не дозпи..дили в енергоатомі, на курсі гривні доберуть, zвинарчуки ху..ві.
показати весь коментар
24.11.2025 16:59 Відповісти
напишіть який курс до рубля - покажіть які потужні санкції введені
показати весь коментар
24.11.2025 17:29 Відповісти
Долар США подешевшав, особливо з 2024 року.
Індекс долара США (DXY) знизився приблизно на 10,5% у першій половині 2025 року, що вказує на значне ослаблення вартості долара щодо інших основних іноземних валют.
Це падіння пояснюють поєднанням економічних змін, поточних процентних ставок та світової динаміки інших валют.
Такі фактори, як економічна невизначеність, зростання боргів, зменшення довіри інвесторів та уперта інфляція, сприяли цьому тренду.
показати весь коментар
24.11.2025 22:10 Відповісти
Державний борг США продовжує шалено зростати, перевищивши 38 трильйонів доларів.

Виплати відсотків за казначейськими облігаціями США вже перевищили військові витрати.
Адміністрація Трампа заради виживання продовжує покладатися на друкування грошей і випуск облігацій.
Емісія казначейських облігацій минулого тижня на суму 693,5 мільярда доларів всього за три дні збільшила загальний обсяг короткострокових казначейських векселів до понад 6,59 трильйона доларів.
показати весь коментар
24.11.2025 22:11 Відповісти
Продовжується скорочення Китаєм своїх портфелів казначейських облігацій США

Останні дані американського Казначейства показують, що у вересні обсяг китайських портфелів впав до 700,5 мільярдів доларів, що стало п'ятим скороченням цього року і наблизило його до найнижчого рівня з 2008 року.
У той же період Народний банк Китаю збільшив свої золоті резерви що чітко продемонструвало його намір замінити доларові активи золотом.
У 2024 році Народний банк Китаю купив 570 тонн золота, що сприяло значному збільшенню світових запасів золота, відзначивши найбільший приріст за чотири десятиліття.
показати весь коментар
24.11.2025 23:56 Відповісти
5 300 тонн золота наразі зберігає Центральний банк Китаю у столиці Пекіні.
показати весь коментар
25.11.2025 00:07 Відповісти
сейчас шаги введут и пошагаем мы пробивать очередное финансовое дно
показати весь коментар
24.11.2025 23:37 Відповісти
пророк *** .. і це ще не кінець

показати весь коментар
25.11.2025 10:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 