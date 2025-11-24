Гривня впала до нового історичного мінімуму: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

Курс гривні продовжує знижуватися, оновиши історичний мінімум щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 25 листопада, на рівні 42,3713 грн/$, порівняно із 42,2672 грн/$ у понеділок.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 13 січня, коли курс гривні опускався до 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 21 копійку – до 48,9177 за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.