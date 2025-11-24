Російські дрони атакували завод з виробництва цистерн на Одещині, його перенесуть в інше місце

Російські дрони пошкодили територію заводу компанії "Еверласт" на Одещині, яка займається виробництвом автоцистерн.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, уточнивши, що співробітники внаслідок атаки не постраждали..

"Минулого тижня виробнича локація компанії "Еверласт" потрапила під ворожу атаку під час масованого обстрілу Одещини. Унаслідок 12-годинної атаки декілька ударних БпЛА типу "Shahed" влучили на територію заводу, спричинивши пошкодження на виробництві", – зазначається у повідомленні.

В компанії додали, що наразі виробництво переносять на нову локацію, місцезнаходження якої не розголошуватимуть з міркувань безпеки. Через це можливі затримки з передачею замовлень клієнта на термін до 2-3 тижнів.

"Запуск виробництва планується протягом найближчих тижнів. Видача готової техніки буде організована на окремій третій локації, адреса якої надаватиметься клієнтам індивідуально перед відвантаженням", – додали в компанії.

ТОВ "Еверласт" спеціалізується на виробництві напівпричепів, причепів, а також автоцистерн для транспортування газів, темних і світлих нафтопродуктів, хімічних речовин, харчової продукції. За даними у системі YouControl, власниками компанії є Дмитро та Ігор Коваленки.

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Як повідомлялося, минулого тижня російські окупаційні війська знищили склади одного з найбільших логістичних центрів, а також відділення "Укрпошти" та фабрику Pizza Hot на Львівщині.