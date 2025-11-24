Фонд гарантування почав виплати вкладникам єдиного збанкрутілого цьогоріч банку

Фонд гарантування вкладів з 24 листопада розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ "РВС Банк".

На цьому етапі фізичні особи (включно із ФОП) отримають відшкодування за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 4 листопада, та за договорами банківського рахунку, повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом цим вкладникам "РВС Банку" повернуть 100% суми вкладу, загалом їм мають виплатити 148,1 млн грн гарантованого відшкодування.

Решта вкладників банку (які мають договори, строк дії за якими спливає пізніше 4 листопада) отримають відшкодування за своїми вкладами пізніше, або ж їхні вклади продовжать обслуговуватись в іншому банку зі збереженням умов договорів, якщо для неплатоспроможного банку знайдуть інвестора.

Загальна гарантована сума відшкодування в АТ "РВС Банк" становить понад 298,2 млн грн, додали у Фонді.

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Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через незадовільний фінансовий стан, відсутність плану оздоровлення та продовженням здійснення ризикової діяльності.

У Нацбанку оцінювали можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам "РВС Банку" станом на 21 жовтня у 456 млн грн.

Кому належить "РВС Банк"

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Чим завершилася ця справа, невідомо.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук у справі про незаконне отриманні коштів з держбюджету на оренду житла. У квітні 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Демчаком з прокурором у цій справі. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від його відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також відшкодував 800 тис. грн збитків та перерахував 2 млн грн на благодійність.

Увесь цей час Демчак у соцмережах вказував, що з 2021 року працює на посаді радника з економічних питань Посольства України у Республіці Корея і з 2022 року подавав відповідні декларації про доходи, востаннє - у вересні 2025 року перед звільненням.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.