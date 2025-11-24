Кабмін знизить підвищену минулого місяця ціну на газ для когенераційних установок, – Зеленський

Кабінет Міністрів готує рішення про зниження цін на газ для потреб когенераційних установок.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками наради з урядовцями.

За його словами, під час наради урядовці доповіли про стан відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів.

"Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок – мінімум процедур для людей і українського бізнесу", – повідомив Зеленський.

Крім того, Кабмін також має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей та продовжувати переговори з партнерами для збільшення резерву обладнання для відновлення енергосистеми.

Президент додав, що також обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, на початку жовтня уряд продовжив дію пільгових цін на газ для опалення до 31 березня 2026 року, водночас підвищив вартість палива для окремих виробників електроенергії.

Зокрема, для установок, що працюють комбіновано на електро- й теплогенерацію, вартість газу підвищили з 18 000 грн до 21 000 грн.