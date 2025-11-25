Наслідки атаки на Київ: Пошкоджено логістичний центр Novus, об’єкти "Текстиль-Контакту" та велику типографію (оновлено)

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 25 листопада пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus, об'єкти групи "Текстиль-Контакт" та одна з найбільших в Україні типографій.

Зокрема, внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнав головний логістичний центр мережі супермаркетів Novus у Києві, наразі він не функціонує, повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно із повідомленням, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників мережі, що прибули на вивантаження товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

В компанії додали, що логістичний центр був одним із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення.

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Також внаслідок нічної атаки на Київ постраждав один з обʼєктів групи "Текстиль-Контакт", повідомив її співвласник Олександр Соколовський у Facebook.

"Знову не пощастило. Балістика. Але, дякуючи Господу, всі цілі. Обійшлося руйнуванням деяких наших власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі. От тільки є жертви у наших сусідів по промзоні – на жаль, хтось з водіїв був в епіцентрі вибуху балістики. При тому, що нічого військового поруч немає", – написав бізнесмен.

Крім того, внаслідок масованого російського удару у ніч на 25 листопада постраждала друкарня "Від "А" до "Я". Будівля друкарні пошкоджена внаслідок влучання російського дрона, постраждалих немає. Водночас підприємство продовжує роботу, повідомляється на сторінці друкарні у Facebook.

Типографія "Від "А" до "Я" була заснована у 2001 році, щорічно вона виготовляє понад 1 млн книжок, повідомляється на сайті компанії. Засновниками компанії є Ілля Болгов (99%) та Анна Болгова (1%).

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками.

Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах, відомо про 7 загиблих.