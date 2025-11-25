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Новини Обстріли Києва
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Наслідки атаки на Київ: Пошкоджено логістичний центр Novus, об’єкти "Текстиль-Контакту" та велику типографію (оновлено)

новус,novus

Внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 25 листопада пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus, об'єкти групи "Текстиль-Контакт" та одна з найбільших в Україні типографій.

Зокрема, внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнав головний логістичний центр мережі супермаркетів Novus у Києві, наразі він не функціонує, повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно із повідомленням, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників мережі, що прибули на вивантаження товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

В компанії додали, що логістичний центр був одним із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення.

novus

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Також внаслідок нічної атаки на Київ постраждав один з обʼєктів групи "Текстиль-Контакт", повідомив її співвласник Олександр Соколовський у Facebook.

"Знову не пощастило. Балістика. Але, дякуючи Господу, всі цілі. Обійшлося руйнуванням деяких наших власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі. От тільки є жертви у наших сусідів по промзоні – на жаль, хтось з водіїв був в епіцентрі вибуху балістики. При тому, що нічого військового поруч немає", – написав бізнесмен.

Крім того, внаслідок масованого російського удару у ніч на 25 листопада постраждала друкарня "Від "А" до "Я". Будівля друкарні пошкоджена внаслідок влучання російського дрона, постраждалих немає. Водночас підприємство продовжує роботу, повідомляється на сторінці друкарні у Facebook.

Типографія "Від "А" до "Я" була заснована у 2001 році, щорічно вона виготовляє понад 1 млн книжок, повідомляється на сайті компанії. Засновниками компанії є Ілля Болгов (99%) та Анна Болгова (1%).

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада російська армія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками.

Внаслідок атак зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки у Печерському та Дніпровському районах, відомо про 7 загиблих.

Автор: 

Київ (4773) магазин (423) ракети (359) супермаркет (85) склад (26)
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Топ коментарі
+15
Цікаво - мацковити б'ють по Епіцентру, Новусу, іншим торговельним мережам, Новій Пошті, Охмадету ... а ось до офісу Квартала95 та по концертним залам, де цей антиукраїнський ЗЕшмурдяк дає свої так звані "концерти", жодна ракета чи Шахед так і не долетіла! Так само як і в Урядовий Квартал . Схоже, Путло Погане оберігає тих, хто йому потрібен всередені України під час війни .
Ця війна такою дивною часом здається!
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25.11.2025 15:24 Відповісти
+5
кацапи гидючі: злидні і іншим життя не дають.
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25.11.2025 13:41 Відповісти
+4
Воєнні ризики договір страхування не покриває, хто б не застрахував.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
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Кто хозяин новуса?
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25.11.2025 13:22 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Novus Novus.
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25.11.2025 13:43 Відповісти
Херовус,кто это застраховал и на какую сумму?
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25.11.2025 13:43 Відповісти
Я не працюю в Новусі чи страховій компанії, тож питання не до мене.
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25.11.2025 14:13 Відповісти
Воєнні ризики договір страхування не покриває, хто б не застрахував.
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25.11.2025 16:03 Відповісти
лабуси якісь
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26.11.2025 12:57 Відповісти
кацапи гидючі: злидні і іншим життя не дають.
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25.11.2025 13:41 Відповісти
То литовська мережа.
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25.11.2025 15:15 Відповісти
Цікаво - мацковити б'ють по Епіцентру, Новусу, іншим торговельним мережам, Новій Пошті, Охмадету ... а ось до офісу Квартала95 та по концертним залам, де цей антиукраїнський ЗЕшмурдяк дає свої так звані "концерти", жодна ракета чи Шахед так і не долетіла! Так само як і в Урядовий Квартал . Схоже, Путло Погане оберігає тих, хто йому потрібен всередені України під час війни .
Ця війна такою дивною часом здається!
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25.11.2025 15:24 Відповісти
по фоткам такое себе руйнування,через неделю зашьют коробку,там даже стелажи в рабочем состоянии судя по фоткам,ну и летело врядли на тот новус а в треугольник,соломенка-жуляны-васильков...стандартный маршрут,там им медом намазанно и когда то 2 года назад петриот один стоял
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25.11.2025 15:42 Відповісти
Схоже на те, що як раз на Петріоти і було сьогоді полювання...
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25.11.2025 15:57 Відповісти
НУ КАНЄШНА,
ВОНИ ТІЛЬКИ БАЗИ НАТИ КОЖЕН РАЗ ЗНИЩУЮТЬ,
ТАК?
НУ ХІБА САЛАВЬЙОВ МОЖЕ БРЕХАТИ
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25.11.2025 20:15 Відповісти
В що у кацапів цієї ночі горить? Чи там нема чого палити?
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26.11.2025 10:20 Відповісти

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