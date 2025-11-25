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Новини Підвищення тарифів
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"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня. Що зміниться?

"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня. Що зміниться?

"Нова пошта" підвищує тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, не зміняться тарифи на доставку посилок вагою до 2 кг та відправку з селища чи села.

Водночас частина інших тарифів зміниться:

  • ️доставка документів у конверті коштуватиме 60 грн (по місту) та 70 грн (по Україні);
  • доставка у ️поштомат буде дорожчою на 10 грн;
  • вартість ️курʼєрської доставки або забору зросте на 50 грн;
  • пересилка ️посилок по місту між відділеннями подорожчає до 100 грн (до 10 кг) та 160 грн (до 30 кг);
  • пересилка ️посилок по Україні між відділеннями – до 120 грн (до 10 кг) та 180 грн (до 30 кг).

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Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" з групи Nova в першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,77 млрд грн, а консолідований чистий дохід – на 22%, до 29,83 млрд грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Автор: 

пошта (298) тарифи (1476) Нова пошта (319)
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Топ коментарі
+26
чистий дохід 29,83 млрд грн. ..бідують ..треба збільшити вартість доставки
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25.11.2025 13:49 Відповісти
+12
ненажерливі мразі
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25.11.2025 13:54 Відповісти
+8
Багато відділень розбили кацапи.Треба хазяїну чи хозяїнам вернути втрачене,Ось вони і піднімають.Система прийому хитра:габарити малі,вага "гарна"- приймають по вазі;габарити великі,вага мала-приймають по габаріту в якому повинно бути скільки-то ваги.Працють швидко,але компанія хитрожопа.
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25.11.2025 14:03 Відповісти
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чистий дохід 29,83 млрд грн. ..бідують ..треба збільшити вартість доставки
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25.11.2025 13:49 Відповісти
ну логічно ..а що ))

кому війна, а НП - мати рідна
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25.11.2025 13:56 Відповісти
Є ще перевізник, який безкоштовно пересилає все солдатам?
Нам по 16 тис грн списували за відправку велдичезних палет на схід.
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25.11.2025 19:16 Відповісти
Не варто плутати чистий дохід та чистий операційний прибуток.
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25.11.2025 14:35 Відповісти
чистий дохід (або чистий прибуток) - це фінальний прибуток після врахування всіх витрат, включаючи неопераційні, відсотки та податки.
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25.11.2025 14:37 Відповісти
Ніфіга. Я теж не знаю, хто та навіщо вигадав такий термін як "чистий дохід". Але передбачається, що це без урахування обслуговування грошей.
А коли абсолютно усі витрати включені - тоді вже чистий прибуток.
МОже вони там настільки закредитовані, що по мільярду щомісяця тількі відсотків платять. Ми ж не знаємо.
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25.11.2025 14:42 Відповісти
ну ок 29 - 12 = 17 ))

бідують..війна ..то ..сьо ..
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25.11.2025 14:55 Відповісти
сучі діти ))
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25.11.2025 14:55 Відповісти
Чистий прибуток компанії "Нова пошта" за 2024 рік склав $693 мільйони (згідно з даними з Вікіпедії).
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25.11.2025 14:57 Відповісти
я власне слабо розбираюсь ..але як мені при таких прибутках піднімати доставку на +20%

з хитрожопими оцінками "зважування"..де хочуть - чиста вага..де ні - об'ємна

вартість доставки вже не дуже відрізняєтсья від США(сам там відсилав в минулому році )
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25.11.2025 14:59 Відповісти
Вічно забуваю, що вони мені повинні раз в місяць відсилати на шару (через Армію+)
Так шо в тих 693 лямах є й мій доллар ))
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25.11.2025 15:01 Відповісти
дєла пашлі харашо.
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25.11.2025 13:49 Відповісти
ненажерливі мразі
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25.11.2025 13:54 Відповісти
Може й так. Але вони-приватна компанія. Хто заставляє користуватись їхніми послугами ? Є державна Укрпошта, кому треба дешевше.
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25.11.2025 14:22 Відповісти
Звичайне мародерство-основним об'єктом їх здирництва будуть відправлення пов'язані з військом!
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25.11.2025 13:58 Відповісти
Ти даун, вони віськйовим доставляють безкоштовно на багато мільйонів собі в мінус.
Але звідки тобі-істеричці знати.
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25.11.2025 19:21 Відповісти
Вимий рота нещастячко-лиш три дні тому заплатив 490 гр. за доставку у Краматорськ посилки військовому! Такі ж "благодійники" як і "Київстар" з "Епіцентром"!
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26.11.2025 18:38 Відповісти
То умови почитати треба і взяти промокод.
Та навіть коли промокодів не було нам по 16 тис списували за доставки пелет.
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27.11.2025 01:12 Відповісти
Багато відділень розбили кацапи.Треба хазяїну чи хозяїнам вернути втрачене,Ось вони і піднімають.Система прийому хитра:габарити малі,вага "гарна"- приймають по вазі;габарити великі,вага мала-приймають по габаріту в якому повинно бути скільки-то ваги.Працють швидко,але компанія хитрожопа.
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25.11.2025 14:03 Відповісти
Знаю, що один кілограм маси, то, приблизно, 1 літр чистої води.
Хтось може мені пояснити, що таке 1 кг від НП? Хтось орієнтується?
Ось чекаю відправлення - дитячі іграшки. Маса з упаковкою, орієнтовно, не більше 1,5 кг, об`єм, орієнтовно, літрів 5-6, а НП каже, що там аж цілих 24 кг!
Цікаво, а якщо при отриманні зважити, то можна вимагати якусь компенсацію?
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25.11.2025 14:06 Відповісти
Они считают по объему. Если коробка 24 кубических дециметров - значит считают что 24 кг, даже если она пустая
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25.11.2025 14:12 Відповісти
Людина каже, що 6 літрів, тобто кубичних дециметрів. Хтось піздить....
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25.11.2025 14:15 Відповісти
Так практично й ТАКА упаковка!
Отримав, розміри 47 см*28 см*8 см. Об`єм, відповідно, 10,5 дм.куб, тобто, 10,5 л. І маса біля 1 кг. А написано, насправді, 20! І за доставку заплатив за 20!
До речі. відправник:
Одеса. с. Калинівка, Пункт приймання-видачі (до 30 кг): вул. Центральна, 5А.
Може тому, що Одеса?
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25.11.2025 15:22 Відповісти
Калькулятор Нової пошти в особистом кабінеті каже що це Обємна вага 2,63 кг.

Щоб розрахувати об'ємну вагу, використовуйте формулу:
Об'ємна вага (кг) = (Довжина (см) × Ширина (см) × Висота (см)) / 4 000
або
Об'ємна вага (кг) = обсяг відправлення (м³) × 250.

Хтось щось або наплутав або щось недомовляє..
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25.11.2025 15:47 Відповісти
Дівчинка, яка видавала сама була дуже здивована, але...
Реально так, 2,63 кг. Але ж Одеса... там дійсно, то щось ментальне, напевно...
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25.11.2025 15:50 Відповісти
Черт його розбере...
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25.11.2025 15:52 Відповісти
Треба просити перерахувати. При прийомі чи видачі. Мене один раз обрахували. Сиділи переміряли правильно.
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25.11.2025 16:24 Відповісти
А можна розміри узнать?
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25.11.2025 14:12 Відповісти
Все просто
Довжина (см) х Ширина (см) х Висота (см)/4000
Це і буде об'ємна вага.
Тобто посилка довжиною 30 см, шириною 20 і висотою 8 см - буде з об'ємною вагою 0,975 кг. (Приклад)
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25.11.2025 14:33 Відповісти
https://censor.net/biz/comments/locate/3586882/9b01e46e-****-42cd-91f9-d782d8019c38
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25.11.2025 15:43 Відповісти
шо зміниться? будуть користуватись Укрпоштою, довше але дешевше, а якщо щось купуєш на ОЛХ - безкоштовно, давно користуюсь, довше на 3 дні, але безкоштовно, хай вдавляться на новій пошті
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25.11.2025 14:39 Відповісти
Укрпошта це дічь .. повернути посилку(повилкове вкладення зробив) - це треба писати ЗАЯВУ на ім'я Смілянського )))

я ржав на все відділення
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25.11.2025 15:02 Відповісти
А об`ємна вага то не дічь...
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25.11.2025 15:51 Відповісти
дічь )
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25.11.2025 16:06 Відповісти
Дурню, вічні збитки Укрпошти покриває держава, тобто з твоєї кишені)))
І ще й мільйонні премії її начальнику-шахраю Смілянському виписує держава за твій кошт.
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25.11.2025 19:20 Відповісти
***** на смілянського і на тебе теж
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25.11.2025 20:28 Відповісти
Отакі дурники і голосують по приколу і думають, що зекономили на УП.
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25.11.2025 22:29 Відповісти
ні, я заручник 73% дебілів
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25.11.2025 22:41 Відповісти
Найбільше їхнє досягненя - це Об'ємна Вага. Фізики всього світу в шоці. Нобелівський комітет готує кеш. Н'ютон і Паскаль курять.
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25.11.2025 15:22 Відповісти
Помиляєтеся, найбільший їх винахід- це сегментування вантажів, особливо крутецько від 10,00001 до 30 кг одна ціна. Об'ємна вага - це звичайна логістична практика, а такий великий діапазон ваги під одну гребінку - це мабуть 20% їх прибутку дає.
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25.11.2025 15:45 Відповісти
Саме словосполучення Об'ємна Вага - це нонсенс з точки зору фізики
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25.11.2025 15:56 Відповісти
Як доставити 1 кг цвяхів і один кілограм пуху?
Причеп фури має свій певний розмір.
Можна везти і те і інше, але об'єми будуть різні при однаковій вазі.
Те саме з доставкою меблів і мішка крупи.
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25.11.2025 17:50 Відповісти
Та пышла нафіг та пошта з її цінами. Е повно досить адекватних служб доставок за кошти в два рази меніші. НП дурить на кожному кроці і здерає бабло.
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25.11.2025 15:40 Відповісти
Щоб ви вже блд подавились тим баблом!!!
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25.11.2025 17:05 Відповісти
А це той поперешнюк, що вимагає ринкові тарифи на ЖКП та топить за дике лібертаріанство?
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25.11.2025 17:58 Відповісти
****,заказывая с Алиэкспресс какую то хрень за 3-4доллара,тебе ее из Китая и Сингапура-доставляют БЕСПЛАТНО!! Здесь же,по стране,уроды берут минимум 80грн(почти 2 бакса) за маленький пакетик или сверточек...И что интересно,куча ненормальных пользуются этими услугами в очередь....безальтернативно...и продолжают поднимать и поднимать стабильно и неугомонно....Просто грабеж откровенный.
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25.11.2025 19:02 Відповісти
За доставку посилок з Китаю сплачує уряд Китаю субсидіями. Там щось типу це вираховується з податку. Так що не фантазуй.
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26.11.2025 01:20 Відповісти
Розкухкудахались довбойоби, які вважають, що бізнес має працювати собі в збиток)))
Користуйтесь Укрпоштою, вона завжди збиткова і на дотаціях держави (тобто за твій рахунок, довбойобе.
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25.11.2025 19:18 Відповісти
Я сам сиджу, читаю ці коментарі і просто завалив пащеку. Операційні видатки ростуть: бензин, оренда (приміщень і автомобілів), комуналка, зарплату своїм робітникам теж треба переглядати, бо вони стартонуть кудись. Тим паче, що гривна летить в безодню і, умовний, оператор НП на свої 25к гривень купить на 1/4 а то і третину менше гречки в АТБ, ніж минулого року.
А тут якісь совки зібрались, які вимагають від бізнесу щоб він собі в збиток працював. Це і так не говорячи що НП, наприклад, одна з останніх виходить з територій біля лінії зіткнення, даючи можливість робочим заробити копійку а жителям (і військовим!) отримати якісь посилки
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25.11.2025 22:40 Відповісти
Проблема в тому, що Нова Пошта фактично витіснила інших перевізників, і ******** ціни. Колись мінімальна доставка Новою Поштою у роки конкуренції коштувала менше 1 доллара. А раза це фактично 2 долари.
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26.11.2025 01:22 Відповісти
Витіснила інноваціями, зручністю, швидкістю. Завдяки нп розцвіли бізнеси по всій країні.
Чи їм треба було не розвиватися як і всі інші приторможені оператори?
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26.11.2025 07:40 Відповісти
Після 2-3 нахабних найобок з вагою, навіть не дивлюсь в сторону НП. Якщо в продавця доставка виключно НП - до побачення!
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26.11.2025 09:53 Відповісти

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