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"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня. Що зміниться?
"Нова пошта" підвищує тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, не зміняться тарифи на доставку посилок вагою до 2 кг та відправку з селища чи села.
Водночас частина інших тарифів зміниться:
- ️доставка документів у конверті коштуватиме 60 грн (по місту) та 70 грн (по Україні);
- доставка у ️поштомат буде дорожчою на 10 грн;
- вартість ️курʼєрської доставки або забору зросте на 50 грн;
- пересилка ️посилок по місту між відділеннями подорожчає до 100 грн (до 10 кг) та 160 грн (до 30 кг);
- пересилка ️посилок по Україні між відділеннями – до 120 грн (до 10 кг) та 180 грн (до 30 кг).
Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" з групи Nova в першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,77 млрд грн, а консолідований чистий дохід – на 22%, до 29,83 млрд грн.
Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.
Топ коментарі
+26 Ostap Hor
показати весь коментар25.11.2025 13:49 Відповісти Посилання
+12 мыкола дрон
показати весь коментар25.11.2025 13:54 Відповісти Посилання
+8 Виктор Шевченко
показати весь коментар25.11.2025 14:03 Відповісти Посилання
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кому війна, а НП - мати рідна
Нам по 16 тис грн списували за відправку велдичезних палет на схід.
А коли абсолютно усі витрати включені - тоді вже чистий прибуток.
МОже вони там настільки закредитовані, що по мільярду щомісяця тількі відсотків платять. Ми ж не знаємо.
бідують..війна ..то ..сьо ..
з хитрожопими оцінками "зважування"..де хочуть - чиста вага..де ні - об'ємна
вартість доставки вже не дуже відрізняєтсья від США(сам там відсилав в минулому році )
Так шо в тих 693 лямах є й мій доллар ))
Але звідки тобі-істеричці знати.
Та навіть коли промокодів не було нам по 16 тис списували за доставки пелет.
Хтось може мені пояснити, що таке 1 кг від НП? Хтось орієнтується?
Ось чекаю відправлення - дитячі іграшки. Маса з упаковкою, орієнтовно, не більше 1,5 кг, об`єм, орієнтовно, літрів 5-6, а НП каже, що там аж цілих 24 кг!
Цікаво, а якщо при отриманні зважити, то можна вимагати якусь компенсацію?
Отримав, розміри 47 см*28 см*8 см. Об`єм, відповідно, 10,5 дм.куб, тобто, 10,5 л. І маса біля 1 кг. А написано, насправді, 20! І за доставку заплатив за 20!
До речі. відправник:
Одеса. с. Калинівка, Пункт приймання-видачі (до 30 кг): вул. Центральна, 5А.
Може тому, що Одеса?
Щоб розрахувати об'ємну вагу, використовуйте формулу:
Об'ємна вага (кг) = (Довжина (см) × Ширина (см) × Висота (см)) / 4 000
або
Об'ємна вага (кг) = обсяг відправлення (м³) × 250.
Хтось щось або наплутав або щось недомовляє..
Реально так, 2,63 кг. Але ж Одеса... там дійсно, то щось ментальне, напевно...
Довжина (см) х Ширина (см) х Висота (см)/4000
Це і буде об'ємна вага.
Тобто посилка довжиною 30 см, шириною 20 і висотою 8 см - буде з об'ємною вагою 0,975 кг. (Приклад)
я ржав на все відділення
І ще й мільйонні премії її начальнику-шахраю Смілянському виписує держава за твій кошт.
Причеп фури має свій певний розмір.
Можна везти і те і інше, але об'єми будуть різні при однаковій вазі.
Те саме з доставкою меблів і мішка крупи.
Користуйтесь Укрпоштою, вона завжди збиткова і на дотаціях держави (тобто за твій рахунок, довбойобе.
А тут якісь совки зібрались, які вимагають від бізнесу щоб він собі в збиток працював. Це і так не говорячи що НП, наприклад, одна з останніх виходить з територій біля лінії зіткнення, даючи можливість робочим заробити копійку а жителям (і військовим!) отримати якісь посилки
Чи їм треба було не розвиватися як і всі інші приторможені оператори?