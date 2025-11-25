"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня. Що зміниться?

"Нова пошта" підвищує тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, не зміняться тарифи на доставку посилок вагою до 2 кг та відправку з селища чи села.

Водночас частина інших тарифів зміниться:

️доставка документів у конверті коштуватиме 60 грн (по місту) та 70 грн (по Україні);

доставка у ️поштомат буде дорожчою на 10 грн;

вартість ️курʼєрської доставки або забору зросте на 50 грн;

пересилка ️посилок по місту між відділеннями подорожчає до 100 грн (до 10 кг) та 160 грн (до 30 кг);

пересилка ️посилок по Україні між відділеннями – до 120 грн (до 10 кг) та 180 грн (до 30 кг).

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Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" з групи Nova в першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,77 млрд грн, а консолідований чистий дохід – на 22%, до 29,83 млрд грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.