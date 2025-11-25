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Новини Падіння гривні
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Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив курс долара на середу

валют,валюти,обмін

Гривня другий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 26 листопада, на рівні 42,4015 грн/$, порівняно із 42,3713 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

курс долара на 26 листопада 2025 року

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 3 копійки – до 48,9483 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2504) гривня (1828) курс (1757) НБУ (9740) обмін валюти (959)
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