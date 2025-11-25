Гривня знову оновила історичний мінімум: Нацбанк встановив курс долара на середу

Гривня другий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 26 листопада, на рівні 42,4015 грн/$, порівняно із 42,3713 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 3 копійки – до 48,9483 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.