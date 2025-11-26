Експорт російської нафти до Індії впаде до мінімуму за останні три роки через санкції, – Reuters

Імпорт російської нафти до Індії у грудні впаде до найнижчого рівня щонайменше за три роки, оскільки місцеві нафтопереробні заводи збільшують закупівлі сировини з альтернативних джерел, щоб уникнути порушення західних санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійські джерела у сфері торгівлі та переробки.

За словами одного із джерел, після останніх санкцій США індійські державні нафтопереробні заводи стали "надзвичайно обережними". Тому Індія, ймовірно, отримуватиме від 600 000 до 650 000 барелів російської нафти на день у грудні, додав співрозмовник агентства

Це втричі нижче за показник листопада (1,87 млн ​​барелів на добу), коли індійські НПЗ різко збільшили імпорт, прагнучи створити запаси перед тим, як санкції набудуть чинності. У жовтні Росія експортувала в Індію 1,65 млн барелів на добу і приблизно стільки ж – у вересні.

На рішення індійських НПЗ відмовитися від нафти з Росії також впливають санкції ЄС: з 21 січня до країн Євросоюзу можна буде постачати лише пальне з тих нафтопереробних заводів, які не переробляли російську сиру протягом 60 днів до відвантаження.

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За даними джерел Reuters, більшість індійських нафтопереробних заводів, таких як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Hindustan Petroleum Corp та HPCL-Mittal Energy Ltd, припинили купувати російську нафту.

Водночас низка інших індійських нафтопереробних компаній продовжуватимуть отримувати нафту з Росії у грудні. Серед них – Indian Oil Corp, Nayara Energy та Reliance Industries, яка отримає кілька танкерів, замовлених до введення санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

США у жовтні запровадили санкції проти російських компаній "Роснєфть" і "Лукойл", дедлайн для припинення співпраці з ними настає 21 листопада. Крім того, з 21 січня 2026 року набувають чинності санкції ЄС, який заборонив імпортувати нафтопродукти, виготовлені на НПЗ, які отримали або переробили російську нафту за 60 днів до цієї дати. Саме на Європу припадає 28% експорту продукції Reliance.

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Як повідомлялося, раніше оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".

Головний нафтопереробний комплекс компанії у Джамнагарі, що у західному штаті Гуджарат, припинив отримувати російську нафту з 20 листопада, заявили в компанії. Всі вантажі, що прибудуть 20 листопада або пізніше, будуть отримані та спрямовані на нафтопереробний завод у Внутрішній тарифній зоні Індії.