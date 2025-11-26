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Новини Європа та США
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Чверть європейців не сплачує рахунки вчасно, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

євро

Після кількох років високої інфляції ціновий тиск у Європі нині майже відповідає цільовому рівню Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Однак, попри це, кожен четвертий мешканець ЄС досі не оплачує рахунки в установлені строки, свідчить останній звіт Intrum про споживчі платежі в Європі, повідомляє Euronews.

Зі зниженням гостроти кризи вартості життя людям загалом стало простіше розраховуватися вчасно. Водночас 24% платників усе ще затримують виплати за своїми зобов’язаннями, хоча у 2023 році таких було 37%.

Розриви між країнами й соціальними групами при цьому лише посилюються, і чимало людей продовжують відставати від графіків платежів.

"Ми бачимо чіткий розрив між тими, хто почувається фінансово забезпеченим, і тими, хто все ще живе від місяця до місяця. Багато споживачів залишаються в "режимі виживання", вагаючись інвестувати чи витрачати більше, що позначено роками економічної невизначеності", – зазначила Агнешка Кункель, генеральний директор Intrum TFI.

графік

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Частка домогосподарств, які вчасно сплачують усі внески, суттєво різниться залежно від країни. Найкращі показники мають Іспанія та Австрія ‒ по 83%, тоді як найнижчий рівень зафіксовано у Греції ‒ 67%.

Як повідомлялося, Європейський Союз досі не узгодив з Європейським центральним банком план, який передбачає спрямування прибутків від понад 200 млрд євро заморожених активів російського центробанку на відбудову України.

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інфляція (879) рахунки (268) Євросоюз (5624)
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як говорив великий клоунський махінатор бєня: по рахунках платить тілки трус
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27.11.2025 08:56 Відповісти

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