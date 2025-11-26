Мін’юст роз’яснив, як успадкувати майно на окупованих територіях

Міністерство юстиції України оприлюднило роз’яснення про те, як оформлювати спадщину, якщо майно або місце її відкриття знаходиться на тимчасово окупованій території (ТОТ) чи в районі активних бойових дій.

Про це йдеться на сайті Мін’юсту.

Те, що місце відкриття спадщини може бути на ТОТ або на території, де органи влади тимчасово не можуть повноцінно працювати, не робить оформлення спадщини неможливим. Це лише впливає на саму процедуру нотаріальних дій: нотаріус визначає альтернативне місце відкриття спадщини та проводить необхідні кроки відповідно до законодавства України.

Визначення місця відкриття спадщини

Відповідно до Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Але під час воєнного стану, якщо це місце розташоване на ТОТ або в зоні бойових дій, спадкову справу дозволено відкривати у будь-якого нотаріуса незалежно від місця відкриття спадщини.

Статус населеного пункту чи території нотаріус перевіряє за Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані РФ. Цей перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376.

Якщо спадкова справа відкрита на окупованій території

Коли спадкова справа була заведена на ТОТ і її неможливо продовжувати через відсутність доступу до документів або їхнє знищення, будь-який нотаріус (державний чи приватний), до якого звернеться спадкоємець, може перебрати справу на підставі заяви спадкоємця.

Які документи потрібно додати до заяви

Основний пакет документів включає:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва, судові рішення тощо);

документи, які підтверджують право власності на майно, а також державну реєстрацію речових прав на нерухомість (свідоцтва, витяги та інші підтвердні матеріали).

Остаточний перелік документів залежить від конкретних обставин спадкової справи.

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Строки прийняття спадщини

Для прийняття спадщини або відмови від неї передбачено шестимісячний строк, який відліковується з дня смерті спадкодавця.

Водночас у період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування діє додаткова норма: якщо смерть спадкодавця зареєстрована пізніше ніж через місяць після фактичної смерті (або після оголошення його померлим), відлік шестимісячного строку починається з дня державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується і до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, і до спадщини, відкритої раніше, якщо строк прийняття ще не завершився на момент введення воєнного стану (за умови, що жодному спадкоємцю не було видано свідоцтво про право на спадщину).

Видача свідоцтва про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину видають після спливу шестимісячного строку — за місцем відкриття спадщини, окрім випадків, коли діяли спеціальні умови, зазначені вище.

Як повідомлялося, Росія силоміць мобілізувала 46 327 громадян України з тимчасово окупованих територій. Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.