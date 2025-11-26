В Україні 60% проваджень щодо заборгованості за комуналку завершені без оплати заборгованості, ‒ "Опендатабот"

У Єдиному реєстрі боржників нині зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо заборгованості за комунальні послуги. Водночас близько 60% з них фактично зайшли в глухий кут: справи формально завершені, але не закриті, адже стягнути кошти так і не змогли.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Від початку року до Реєстру додалося ще 194 тисячі нових боргів. Найчастіше українці накопичують заборгованість за теплопостачання, а понад чверть боржників становлять пенсіонери.

Станом на початок листопада 2025 року в Україні нараховується 794 604 активні борги за комунальні послуги. Та попри активний статус, більшість цих проваджень не мають реального результату: приблизно 476 тисяч справ уже закінчилися без стягнення, і борги залишилися у Реєстрі через те, що виконавці не змогли їх повернути.

Протягом 2025 року було відкрито 194 тисячі нових проваджень за комунальні борги. З цієї кількості дві третини ще не закриті ‒ 132 578 справ досі перебувають у роботі.

Найвищий рівень комунальних боргів зафіксовано на Харківщині ‒ 47,9 тисячі проваджень. Майже стільки ж у Дніпропетровській області ‒ 45,4 тисячі. Інші регіони відстають щонайменше утричі: у Миколаївській області 11,9 тисячі справ, у Полтавській ‒ 11,3 тисячі, у Сумській ‒ 8,5 тисячі.

У 2025 році 40% боргів припадає на теплопостачання. Далі йдуть водопостачання з часткою 18%, газопостачання ‒ 15% і житлове обслуговування ‒ 10%. Заборгованість за вивіз сміття становить 8%, а за електроенергію ‒ 6%.

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Найчастіше виконавчі провадження відкривають щодо людей віком 46-60 років: на цю групу припадає майже 36% усіх справ. Приблизно кожен четвертий борг водночас стосується пенсіонерів.

Понад половину цьогорічних проваджень, 55%, відкрито щодо жінок. Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини: лише за цей рік проти неї завели 28 справ за борги за електроенергію, і всі вони були завершені через неможливість стягнення. Тобто борги не зникли, а система лише поповнилася новими "мертвими" провадженнями.

Як повідомлялося, борг українців за житлово-комунальні послуги у другому кварталі 2025 року зріс до 106,6 мільярда гривень. У разі несплати за комуналку споживачам можуть нараховувати та стягувати неустойку, а Кабмін скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг тим, хто має заборгованість за їх оплату.