"ПриватБанк" долучився до збору "Вогнеборців" на броньваний евак для ДСНС: банк подвоїв зібрану суму

Державний "ПриватБанк" підтримав благодійну ініціативу, подвоївши перший мільйон гривень у рамках спільного збору коштів із "Благодійний фонд Українські Вогнеборці" на придбання броньованого евакуаційного автомобіля для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завдяки цьому внеску та донатам сотень небайдужих українців, спільна ініціатива вже акумулювала майже 2,5 мільйона гривень, повідомляє пресслужба "ПриватБанку" .

Ціль збору – придбання броньованого евакуаційного авто для рятувальників, яке використовуватимуть для:

евакуації людей із прифронтових районів;

доставки гуманітарної допомоги;

виїздів на виклики в зонах підвищеного ризику.

"Ця ініціатива є яскравим прикладом того, як об'єднання зусиль банку та десятків тисяч українців дозволяє робити надзвичайно важливі речі. Ми дуже раді підтримати наших партнерів – "Українських Вогнеборців" – і подвоїти внесок у придбання життєво необхідного броньованого авто для ДСНС", – прокоментувала керівниця зі зв’язків із громадськістю та комунікацій "ПриватБанку" Олеся Жулинська.

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Своєю чергою у "Благодійному фонді Українські Вогнеборці" додали, що збір на бронеавто для рятувальників ще триває, а долучитись до нього можна завдяки зручним інструментам, наданим "ПриватБанком".

"Ми дякуємо "ПриватБанку" за потужну підтримку та віру в нашу спільну справу. Це вагомий крок, який наближає нас до придбання першого броньованого авто для тих, хто щодня ризикує собою, щоб рятувати інших. Дякуємо також кожному українцю, хто долучився до збору" – додали у благодійному фонді.