"єВідновлення": Кабмін спростив отримання коштів на ремонт пошкодженого житла у спільній власності

Кабінет Міністрів спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" за зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії житло, яке перебувало у спільній власності.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник – за спрощеною процедурою без зайвих затримок", – написала Свириденко.

Вона пояснила, що це дозволить швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників неможливо.

Очільниця уряду також повідомила, що Кабмін сьогодні виділив ще 609 млн грн на фінансування програми "єВідновлення". За її словами, ці кошти дозволять виплатити компенсації на ремонт житла для близько 9 тисяч українських родин.

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Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій також готується розширити технічний функціонал програми "єВідновлення" для виплати компенсацій людям, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях..

Прийом заявок за програмою стартуватиме 1 грудня. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Детальні умови подачі заявок на отримання допомоги у міністерстві обіцяли оприлюднити пізніше.