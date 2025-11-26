Будівництво орендного житла для переселенців: Мінвідновлення почало приймати заявки на участь у програмі

Міністерство розвитку громад та територій оголосило про початок прийому заяв від територіальних громад на участь в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Подати заяви громади можуть до 12 грудня, повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності громад, і здаватиметься в оренду за пільговими цінами внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, рідним загиблих захисників, вчителям, лікарям та працівникам критичної інфраструктури.

Для фінансування пілотної фази проєкту планується по 50 млн євро кредитних коштів і грантового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Єврокомісії.

Кожна громада-учасник пілотного етапу отримає рівномірне фінансування (50% грант, 50% кредит) на будівництво муніципального житла в межах проєкту.

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На першому етапі відбору спеціальна комісія перевірятиме отримані від громад заявки за такими критеріями:

наявність земельної ділянки;

навність соціальної інфраструктури;

кількість зареєстрованих ВПО;

готовність до співфінансування;

досвід у реалізації інвестиційних проєктів

На другому етапі вибрані громади презентують свої концепції будівництва муніципального житла, а комісія обере дві-три громади для участі в пілотній фазі проєкту.

Що відомо про будівництво соціального орендного житла

Як повідомлялося, ще у липні Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду, а також затвердив порядок його реалізації.

У грудні минулого року віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що для пілотного проєкту будівництва соціального житла для переселенців за кошти міжнародних банків розвитку відібрали 15 міст.

Очікується, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні. Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир.