Нацбанк заборонив роботу валютних обмінників Obmin24 та X-Change. Вони працювали без ліцензії

Національний банк України заборонив діяльність з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ "ФК "Обмін24" та ТОВ "ФК "Ікс Чендж".

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень "Obmin24" та "X-Change", повідомляє пресслужба Нацбанку.

Крім того, НБУ заборонив торгувати валютою всім іншим юрособам, які перебувають під контролем кінцевих бенефіціарних власників цих двох компаній – Геннадія Нєстєрова та Світлани Шапаренко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У Нацбанку пояснили, що жодна із вказаних компаній не мала відповідних ліцензій на здійснення діяльності з надання фінансових послуг. Водночас вони фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями через інтернет-сервіси та мережу відділень "Obmin24" та "X-Change".

При цьому обидві компанії пов’язані між собою, а у їх рекламі увага акцентувалася на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів.

Відтак, правління Нацбанку визнало, що фактично ці компанії здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації) та заборонило надання таких послуг.