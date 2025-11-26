Видатки на оборону складають майже 70% держбюджету України, – Рахункова палата

Видатки державного бюджету України в січні-вересні цього року становили 3,6 трлн грн, що на 22,2% більше за видатки аналогічного періоду минулого року. Так, частка видатків на оборону зросла до 69,4% усіх видатків бюджету і становила 2,5 трлн грн.

Про це йдеться у висновку Рахункової палати стосовно результатів аналізу виконання закону пр держбюджет за сіень-вересень 2025 року.

Однак, як зазначається, за окремими напрямами, такими як розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання, видатки менші плану.

Загалом видатків сектору безпеки та оборони проведено на 70 млрд грн менше плану, насамперед через недотримання визначених контрактами умов. Окрім того, менші плану видатки за програмами таких головних розпорядників:

Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України (на 25,5 млрд грн);

Міністерства охорони здоров'я України (на 11 млрд грн);

Агентства відновлення (на 8 млрд грн).

У Рахунковій палаті зазначили, що економіка України в третьому кварталі зростала. Основними драйверами були будівництво (+15,5%) та роздрібна торгівля (+6%). Але, як і в попередні періоди, суттєву роль у наповненні бюджету відігравала міжнародна підтримка.

Так, у проаналізований період надходження від міжнародних партнерів склали 1,4 трлн грн. При цьому частка безповоротної фінансової допомоги в загальному обсязі зовнішніх надходжень зменшилася до 23,5%, решта – кредити.

Через порушення термінів або неповне виконання зобов'язань щодо досягнення цільових показників впровадження реформ (зокрема щодо діяльності Вищого антикорупційного суду та АРМА) не отримано запланованих на звітний період надходжень від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility – 5,7 млрд євро, та $0,5 млрд – за кредитом Міжнародного валютного фонду.

Доходи держбюджету України та ризики

Доходи державного бюджету загалом становили 2,7 трлн грн. Порівняно з січнем-вереснем 2024 року вони зросли на 25%, однак темпи зростання повільніші, ніж у попередніх періодах.

План доходів загального фонду за три квартали перевиконано на 5,2%, зокрема, за рахунок зростання заробітної плати і прибутків суб'єктів господарювання. Доходи спеціального фонду також збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 26,8%.

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Водночас, за результатами аудиторського аналізу виявлено ризики недовиконання до кінця року плану надходження податків, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України, рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення та акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Причиною недовиконання може стати менший ніж прогнозувалося курс гривні до іноземних валют, скорочення видобутку природного газу й виробництва пального (зокрема внаслідок пошкодження виробничої інфраструктури).

Крім того, прибутки підприємств у першому півріччі 2025 року зменшилися на 10% порівняно з минулим роком, що підвищує ризик невиконання річного плану надходжень від податку на прибуток.

Податковий борг перед державним бюджетом з початку року зріс до 201,1 млрд грн, що негативно вплинуло на виконання державного бюджету і посилює ризики недонадходження доходів за підсумками 2025 року.

Резервний фонд

У проаналізованому періоді Уряд розподілив 62% коштів резервного фонду. Однак чверть виділених коштів направлено на заходи, що не відповідають меті створення фонду і мали б фінансуватися за рахунок інших джерел.

До прикладу – на надання грошової допомоги "Зимова підтримка", "кешбек" покупцям товарів українського виробництва, а також на ремонт, реконструкцію та реставрацію об'єктів інфраструктури, житлового і громадського призначення з метою створення безбар'єрного простору.

Рахункова палата вкотре рекомендуватиме уряду забезпечити ухвалення рішень про виділення коштів з резервного фонду лише відповідно до мети його формування – а саме для видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Запозичення та держборг України

Державні запозичення залишаються основним джерелом (90,5%) фінансування державного бюджету, проте їхні надходження є меншими за планові на звітний період на 11%. Також зберігаються значні ризики недоотримання запозичень за підсумками року.

Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився в періоді на 14,9% (1,4 трлн грн) – до 8,24 трлн грн. При цьому зовнішній борг збільшився на понад 20,1%, це збільшує залежність державного бюджету від валютних коливань.

Витрати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу становили 709 млрд грн і збільшилися на 22,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Водночас на ці витрати пішло на третину менше коштів, ніж планувалося на три квартали цього року.

Міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, зросли на 6,2% і на 1 жовтня 2025 року становили $46,5 млрд.