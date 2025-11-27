Ракетний обстріл зупинив роботу найбільшого газового родовища Іраку: В країні масштабні відключення світла

Видобуток на іракському газовому родовищі Хор-Мор, одному з найбільших у Курдистані, зупинили після ракетного обстрілу сховища. Це спричинило масштабні відключення електроенергії.

Про це 27 листопада заявив оператор родовища Dana Gas, повідомляє Reuters.

Атака сталася пізно ввечері в середу й, за попередніми даними, не призвела до загиблих. Вона стала найсерйознішою з часу серії дронових ударів у липні, коли були уражені різні нафтові об’єкти й видобуток у регіоні зменшився приблизно на 150 тисяч барелів на добу.

Міністерства природних ресурсів і електроенергетики Курдистану у спільній заяві зазначили, що після нападу припинили всі поставки газу на місцеві електростанції. Влада повідомляє про великі перебої з електропостачанням на значній території регіону.

Речник курдського міністерства електроенергетики Омед Ахмед заявив, що через атаку виробництво електроенергії в Курдистані може впасти на 3000 мегаватів.

За інформацією джерел у сфері безпеки, удар прийшовся по резервуарах для зберігання, внаслідок чого спалахнула пожежа і кілька працівників дістали поранення. Пожежники продовжували гасіння, а польовий інженер повідомив, що відновлення головного резервуара рідкого газу може зайняти два-три дні. На місці працюють команди обох міністерств і фахівці Dana Gas ‒ компанії з ОАЕ, яка є одним з операторів родовища.

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Іракський центр безпеки, офіційний орган, що поширює інформацію про безпекові події, назвав напад "підступним терористичним", повідомив про підпал головного резервуара, але підтвердив відсутність загиблих. Там також заявили, що удар поглибить проблеми з електрикою в Ербілі та Сулейманії, а винних переслідуватимуть.

Хто саме стоїть за атакою, наразі не встановлено. Це вже другий напад на родовище за останні кілька днів: пізно в неділю курдські сили безпеки відкривали вогонь по дрону, щоб не допустити його до об’єкта.

Як повідомлялося, норвезькі правоохоронці отримали сигнал про появу невідомого безпілотника над газовим родовищем у Північному морі. Дрон зафіксували ввечері 29 вересня. Після цього поліція запустила внутрішнє оповіщення, а співробітники разом із розвідкою наразі збирають і уточнюють інформацію про інцидент.