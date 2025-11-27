ШІ здатен керувати ліквідністю в платіжних системах без спеціального навчання, ‒ дослідження
Генеративні ШІ-агенти можуть виконувати базові завдання з управління готівкою та ліквідністю навіть без спеціального професійного навчання.
Про це йдеться у новому дослідженні Банку міжнародних розрахунків (BIS), повідомляє Finextra.
Дослідники відтворювали ситуації в RTGS-системах з раптовими коливаннями ліквідності та суперечливими пріоритетами платежів. ШІ-агенту потрібно було зберігати ліквідні резерви, визначати черговість платежів за жорстких обмежень і знаходити баланс між швидкістю розрахунків та економним використанням коштів.
У BIS зазначають, що навіть без галузевого тренування ШІ діяв подібно до практик банківського казначейства. Модель пропонувала зважені рішення, які допомагали уникати затримок і водночас підтримувати достатній рівень ліквідності.
На думку авторів дослідження, такі результати вказують на перспективу автоматизації рутинних операцій cash-management за допомогою великих мовних моделей. Для банків це може означати менші операційні витрати та ефективніше управління ліквідністю протягом дня.
Як повідомлялося, Україна піднімається на новий рівень технологічної еволюції війни, залучаючи автономні рої дронів ‒ рішення, яке ще зовсім недавно залишалося переважно лабораторною концепцією провідних армій світу. Це перший випадок масштабного застосування штучного інтелекту для координації безпілотників у реальному часі.
Українські сили вже кілька місяців проводять операції із застосуванням роїв дронів, які можуть взаємодіяти між собою та самостійно ухвалювати тактичні рішення без безпосереднього людського керування. Зазвичай у такій конфігурації працюють три безпілотники: один розвідувальний і два ударні.
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