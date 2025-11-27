ШІ здатен керувати ліквідністю в платіжних системах без спеціального навчання, ‒ дослідження

Генеративні ШІ-агенти можуть виконувати базові завдання з управління готівкою та ліквідністю навіть без спеціального професійного навчання.

Про це йдеться у новому дослідженні Банку міжнародних розрахунків (BIS), повідомляє Finextra.

Дослідники відтворювали ситуації в RTGS-системах з раптовими коливаннями ліквідності та суперечливими пріоритетами платежів. ШІ-агенту потрібно було зберігати ліквідні резерви, визначати черговість платежів за жорстких обмежень і знаходити баланс між швидкістю розрахунків та економним використанням коштів.

У BIS зазначають, що навіть без галузевого тренування ШІ діяв подібно до практик банківського казначейства. Модель пропонувала зважені рішення, які допомагали уникати затримок і водночас підтримувати достатній рівень ліквідності.

На думку авторів дослідження, такі результати вказують на перспективу автоматизації рутинних операцій cash-management за допомогою великих мовних моделей. Для банків це може означати менші операційні витрати та ефективніше управління ліквідністю протягом дня.

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Як повідомлялося, Україна піднімається на новий рівень технологічної еволюції війни, залучаючи автономні рої дронів ‒ рішення, яке ще зовсім недавно залишалося переважно лабораторною концепцією провідних армій світу. Це перший випадок масштабного застосування штучного інтелекту для координації безпілотників у реальному часі.

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