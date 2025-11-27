Місцева влада надаватиме генератори і людей для обслуговування вишок мобільних операторів, – Федоров

Кабінет Міністрів дозволив місцевій владі та комунальним підприємствам залучати власні генератори та співробітників для обслуговування базових станцій мобільного зв’язку.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Під час масштабних знеструмлень мобільним операторам необхідно обслуговувати одночасно майже 35 тисяч базових станцій по країні. Тепер громади отримають право забезпечувати стабільний зв’язок разом з операторами", – написав Федоров.

За його словами, місцева влада та комунальні підприємства зможуть:

під’єднувати мобільні мережі до вільних потужностей своїх комунальних генераторів;

надавати людей для обслуговування генераторів, які належать операторам.

дозволятимуть швидко встановлювати генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії.

"Громади отримають стабільний зв’язок і компенсацію витрат на пальне, ремонт та обслуговування. Оператори – додаткову логістичну підтримку там, де вона найбільш потрібна", – додав Федоров.

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Як повідомлялося, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах проєкту "Генератор звʼязку".