До Німеччини з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові сполучення з потягами європейських залізниць

У новому графіку "Укрзалізниця" змінить час прибуття низки поїздів до Польщі, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди до Німеччини.

Завдяки цьому, на маршруті між українськими містами та Німеччиною буде достатньо зробити всього одну пересадку, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

В "Укрзалізниці" пояснили важливість таких змін тим, що Німеччина вже випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Крім того, з грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% – замість 11 прямих потягів курсуватиме 17, тому синхронізувати українські рейси з поїздами до Німеччини легше.

Зокрема, у новому графіку руху передбачені зручні пересадки на потяги до Німеччини у Перемишлі:

поїзд №51К Київ – Перемишль прибуватиме о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль – Лейпциг (відправлення 07:12);

поїзд №63/64 Харків – Перемишль прибуватиме о 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль – Прага – Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу;

поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль прибуватиме о 08:18. Пасажири поїзда матимуть майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль – Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

"Усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон", – обіцяють в "Укрзалізниці".

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Крім того, з двома пересадками можна буде дістатися з Дніпра до Берліна через Холм.

Зокрпема, потяг №119/120 Дніпро – Холм прибуватиме о 18:08, далі потрібно пересісти на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава – Берлін – Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно, додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів – 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також зміну низки чинних маршрутів.