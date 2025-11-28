АМКУ оштрафував три компанії за змову на закупівлях для ЗСУ вартістю 150 мільйонів

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував три компанії за змову на тендерах держпідприємства "Державний оператор тилу" Міноборони на закупівлю чохлів для фляг польових та сумок-підсумків бойових з очікуваною вартістю понад 150 млн грн.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 27 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, АМКУ визнав, що ТОВ "Колтрейн", ТОВ "Бізнеском Лтд" та ТОВ "Пролог Сервіс" узгодили між собою умови участі в закупівлях, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення законодавства на ці три компанії накладено штрафи на загальну суму 26,87 млн грн.

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ТОВ "Колтрейн" відоме як постачальник пластикових китайських флях на тендерах ДОТ Міноборони, які через окремі вимоги виявилися майже вдвічі дорожчими за українські.

Реальні підряди "Колтрейн" почав отримувати лише 2024 року після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть. Першу угоду з ДОТ на 41,6 млн грн Юлія Кикоть підписала у березні, коли її компанія перемогла у спрощеній закупівлі на постачання 100 тисяч чохлів для фляг. Серед 11 учасників тендеру пропозиція "Колтрейну" не була найдешевшою, але замовник відхилив пропозиції учасників з меншими цінами, писало видання NGL.Media.

ТОВ "Бізнеском Лтд" оформлене на мешканця окупованого Шахтарська Донецької області і часто бере участь у тендерах ДОТ разом з "Колтрейном".

Власником і директором ТОВ "Пролог Сервіс" є Олександр Кучер з Козина під Києвом. За даними у системі YouControl, він є директором у ще 172 компаніях.