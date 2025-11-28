На Байконурі під час запуску "Союзу" серйозно пошкоджено єдиний стартовий комплекс для пілотованих місій

На космодромі Байконур після запуску корабля "Союз" було пошкоджено єдиний стартовий майданчик, з якого нині відправляють пілотовані місії.

Про повідомляють російські медіа, інформує LIGA.net.

Вранці 27 листопада з 31-го майданчика Байконура стартував "Союз МС-28", який доправив на Міжнародну космічну станцію екіпаж із трьох осіб: двох росіян і американця Крістофера Вільямса.

Післяпольотний огляд показав, що газовий струмінь двигуна першого ступеня ракети відірвав фрагмент стартового комплексу №6 на майданчику №31. Наразі саме майданчик №31 залишається єдиним у РФ для пілотованих запусків "Союзів", тож його пошкодження може зірвати графіки як вантажних, так і пілотованих стартів.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров вважає, що Росія фактично втратила можливість запускати людей у космос, чого не траплялося з 1961 року. На його думку, тепер доведеться або ремонтувати 31-й стартовий стіл, або модернізувати перший "Гагаринський старт", який у Казахстані перетворили на музей.

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"Після пуску можуть з'являтися пошкодження, тому у світовій практиці є обов'язковим такий огляд. Наразі ведеться оцінка стану стартового комплексу. Для відновлення є всі необхідні резервні елементи, й найближчим часом пошкодження будуть усунені", – заявили у "Роскосмосі".

Як повідомлялося, директор Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Білл Нельсон заявив, що російські та американські екіпажі продовжать спільну роботу на Міжнародній космічній станції до її планового виведення з експлуатації у 2031 році.

Партнерство США і РФ у космічній сфері опинилося під питанням після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Тоді генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Юрій Борисов у липні 2022 року несподівано оголосив, що Росія нібито планує залишити проєкт "після 2024 року". Втім уже наступного дня NASA повідомило, що "Роскосмос" розраховує на продовження співпраці.