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Новини Загроза від РФ у космосі
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На Байконурі під час запуску "Союзу" серйозно пошкоджено єдиний стартовий комплекс для пілотованих місій

Байконур

На космодромі Байконур після запуску корабля "Союз" було пошкоджено єдиний стартовий майданчик, з якого нині відправляють пілотовані місії.

Про повідомляють російські медіа, інформує LIGA.net.

Вранці 27 листопада з 31-го майданчика Байконура стартував "Союз МС-28", який доправив на Міжнародну космічну станцію екіпаж із трьох осіб: двох росіян і американця Крістофера Вільямса.

Післяпольотний огляд показав, що газовий струмінь двигуна першого ступеня ракети відірвав фрагмент стартового комплексу №6 на майданчику №31. Наразі саме майданчик №31 залишається єдиним у РФ для пілотованих запусків "Союзів", тож його пошкодження може зірвати графіки як вантажних, так і пілотованих стартів.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров вважає, що Росія фактично втратила можливість запускати людей у космос, чого не траплялося з 1961 року. На його думку, тепер доведеться або ремонтувати 31-й стартовий стіл, або модернізувати перший "Гагаринський старт", який у Казахстані перетворили на музей.

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"Після пуску можуть з'являтися пошкодження, тому у світовій практиці є обов'язковим такий огляд. Наразі ведеться оцінка стану стартового комплексу. Для відновлення є всі необхідні резервні елементи, й найближчим часом пошкодження будуть усунені", – заявили у "Роскосмосі".

Як повідомлялося, директор Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Білл Нельсон заявив, що російські та американські екіпажі продовжать спільну роботу на Міжнародній космічній станції до її планового виведення з експлуатації у 2031 році.

Партнерство США і РФ у космічній сфері опинилося під питанням після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Тоді генеральний директор російського космічного агентства "Роскосмос" Юрій Борисов у липні 2022 року несподівано оголосив, що Росія нібито планує залишити проєкт "після 2024 року". Втім уже наступного дня NASA повідомило, що "Роскосмос" розраховує на продовження співпраці.

Автор: 

Байконур (3) космос (525) росія (15728)
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Топ коментарі
+21
Українець Корольов створив цей пусковий майданчик і 65 років усе працювало, але криворукі кцпи таки щось зламали...
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28.11.2025 10:21 Відповісти
+13
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28.11.2025 10:33 Відповісти
+11
Рогозина, мабуть, порвав батут об тітанову вставку в його сраці??
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28.11.2025 10:19 Відповісти
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Рогозина, мабуть, порвав батут об тітанову вставку в його сраці??
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28.11.2025 10:19 Відповісти
ще один крок до кам,яного віку.....що наступне????
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28.11.2025 10:21 Відповісти
Наступним кроком слід всю кацапетівку перетворити на музей, як той "Гагарінський старт" у Казахстані. А потім залити бетоном.
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28.11.2025 11:06 Відповісти
Українець Корольов створив цей пусковий майданчик і 65 років усе працювало, але криворукі кцпи таки щось зламали...
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28.11.2025 10:21 Відповісти
до речі ця конструкція була виготовлена на Новокраматорському машинобудівному заводі
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28.11.2025 10:56 Відповісти
Там цих майданчиків було купа...я служив колись на 20,це біля аеродрому .....
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28.11.2025 10:57 Відповісти
Теж тільки на "Крайньому"
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28.11.2025 16:54 Відповісти
Був там теж...зараз дивився на мапі від частини поруч нічого не залишилося...зате біла ленінська розрослося все там де була санчасть...біля перекрестя...
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28.11.2025 17:58 Відповісти
запускайте єнота!
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28.11.2025 10:21 Відповісти
Та нічьо-у кацапав єсть іщьо скрєпний батут...
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28.11.2025 10:22 Відповісти
Не думав, що вони все ще щось запускають у космос. Особливо американців...
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28.11.2025 10:25 Відповісти
мусор з чорного чемоданчика з під бункерного....
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28.11.2025 10:35 Відповісти
Американці на дрібниці (каботажне космоплавання біля Землі) вже не розмінюються. Колись їхні предки у пошуках кращої долі перетнули "великий красивий океан" (Трамп). Тепер нащадки готуються перетнути космічну порожнечу і переселитися на Марс. Щоправда, на Марс візьмуть не всіх, тільки "чистокровних". Мігрантів залишать на Землі.
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28.11.2025 10:51 Відповісти
Всі ці вологі мрії Маска про переселення на Марс і снують для виманювання грошей і реклами не більше. Думаєте "чистокровні" такі дурні туди переселятися?
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28.11.2025 11:07 Відповісти
Варто оголосити, що на Марсі знайшли золото, і почнеться "золота лихоманка" 😂...
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28.11.2025 11:13 Відповісти
Так же як і про середню тривалість життя 150 років - це все брехня шахраїв, щоб виманити в тупих диктаторів побільше грошей!
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28.11.2025 11:20 Відповісти
Колонізація Марса особого сенсу немае. Це мертва планета. Проте є багато корисних копалин.
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28.11.2025 11:25 Відповісти
"Жидкозємєльниє елємєнти"?
"І на Марсє будут яблакі цвєсті!"
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28.11.2025 14:18 Відповісти
Там багато чого є. Окрім того Марс ідеальна база для розміщення станції моніторингу за астероїдами.
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28.11.2025 14:20 Відповісти
знакова подія...мабуть 3,14здєц для 3,14дерації насувається мало помалу,але впевнено ,Боже ,знаю що Ти є, а тому прошу прискорити цей процес
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28.11.2025 10:28 Відповісти
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28.11.2025 10:33 Відповісти
"газовий струмінь двигуна першого ступеня ракети відірвав фрагмент стартового комплексу.." і 3.14зданув по корпусу корабля "Союз" під час старту
Отака новина була би ЧУДОВА (при умові відсутності в екіпажі американського космонавта)!!!
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28.11.2025 10:35 Відповісти
Та не зовсім зрозуміло, що той гамерикан робив у «Союзі». Воно б уже визначитися треба, хто кому друг, а хто кому ворог.
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28.11.2025 10:47 Відповісти
Доні Краснов друг рассєі !!!
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28.11.2025 11:11 Відповісти
Та ні, гехай і американець буде. Шоб хоча б на деякий час відбити бажання амерів "пладатворно сатруднічать с расієй в касмічєской сфєрє".
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28.11.2025 10:54 Відповісти
я би все таки порекомендував американцю залишитися на орбіті ще на деякий час, щоб при поверненні і "раптовій розгермитизації спускаємого аПараТа" люди не постраждали
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28.11.2025 11:01 Відповісти
А "раптова розгерметизація" від зіткнення із "укрофошиздскім тєррарістічєскім дроном"?
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28.11.2025 11:04 Відповісти
... або коли такий дрон стропи парашута спускаємого апарата заплутає
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28.11.2025 11:18 Відповісти
Десь там в космосі засумував Марс - не ступить нога рашистського кацанавта на його поверхню.
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28.11.2025 10:37 Відповісти
СРСР збирався летіти на Марс в 2017. В програму втюхали великі гроші. Але до знаменної дати совок не дотягнув. Буває...
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28.11.2025 11:54 Відповісти
Рукожопи! Без пафосу, але говорю, що рашка після розвалу совка, без українців нібуя не може створити людського.
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28.11.2025 10:40 Відповісти
А "Арєшнік"? І "Бурєізвєстнік", чи як його там?
Але дійсно, складається враження, що все, яке більш-менш "з головою та руками" вибрало "любіть расію і ПТНа іздалєка, а нєнавідєть ґейропєйцев і піндосов ізнутрі."
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28.11.2025 11:01 Відповісти
ХЗ, чи правда, але є експерти, які стверджують, що по Південмашу пуляли ніяким не "арєшніком". А декількома ракетами. Саме тому був такий величезний розкид "болванок". А також цим пояснюються інші нестиковки - переповідати не буду, бо боюся заплутатись в технічних деталях.
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28.11.2025 18:24 Відповісти
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28.11.2025 10:51 Відповісти
У рукожопих все йде по плану!!!
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28.11.2025 11:14 Відповісти
вєлічіє отвалилось
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28.11.2025 11:17 Відповісти
НєКуй кацапсятиною космос засирати
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28.11.2025 11:37 Відповісти
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28.11.2025 11:41 Відповісти
Люди ...!Що сталося...........?А...пресу треба уважно читати .О..щось гупнуло.
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28.11.2025 16:49 Відповісти

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