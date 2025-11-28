Обленерго виконали лише 82% ремонтних робіт, передбачених планами підготовки до зими, ‒ Держенергонагляд

Оператори системи розподілу електроенергії виконали приблизно 82% ремонтних робіт, передбачених планами підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду.

Держенергонагляд підсумував оцінювання готовності ОСР до роботи в сезоні 2025/2026. Під час аналізу враховували виконання рекомендацій, наданих за результатами цьогорічних моніторингів безпеки постачання електроенергії, зокрема щодо планових ремонтів обладнання мереж.

Згідно з планами-графіками підготовки оператори мали реалізувати 4 858 заходів, із яких 4 288 були основними, а 570 ‒ додатковими. Наразі виконано близько 82% робіт, необхідних для надійної роботи об’єктів електроенергетики взимку.

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Фахівці Держенергонагляду у складі відповідних комісій перевірили готовність 27 операторів систем розподілу. За підсумками моніторингу зафіксовано майже 3,5 тисячі зауважень до технічного стану обладнання електромереж і організації його експлуатації, а керівництву ОСР надали рекомендації щодо їх усунення.

Оператори вже виправили 64% виявлених недоліків. Держенергонагляд контролює виконання рекомендацій і планових заходів, щоб забезпечити своєчасну підготовку та стабільне проходження енергетичною інфраструктурою осінньо-зимового періоду.

Як повідомлялося, виробництво електроенергії на трьох діючих українських АЕС ‒ Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській ‒ переважно відновилося до нормальних показників після торішніх атак на електромережі, що сталися минулого тижня.