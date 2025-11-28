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Новини
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"Ми усвідомлюємо, хто стоїть за атакою": Український виробник чаю "Трипільське Сонце" заявив про наклепницьку кампанію проти бренду

Позиція

Трипільське Сонце

Компанія "Трипільське Сонце", яка виробляє чай під брендами "Трипільське Сонце", Sherlock Secrets, Tea Moments, "Чайна Родина", спростовує оприлюднені у ЗМІ звинувачення.

Виробник наголошує на прозорості структури власності, відсутності зв'язків з країною-агресором та готовності захищати свою ділову репутацію в правовому полі, передають Українські новини із посиланням на офіційний лист компанії.

Зокрема, ТОВ "Трипільське Сонце" наголошує, що всі власники компанії – громадяни України. У реєстрах відображені адреси їхнього проживання, деякі з них також є офіційно зареєстрованими фізичними особами-підприємцями та мають у власності частки інших українських компаній.

Крім того, ТОВ "Трипільське Сонце" є українським виробником чаю, який добросовісно сплачує податки. До того ж, щодо компанії відсутні будь-які судові спори, у тому числі щодо фіктивності чи можливих зв'язків із державою-агресоркою.

Трипільське Сонце

Також у листі зазначається, що багато працівників компанії зараз боронять Україну, а сама компанія "Трипільське Сонце" постійно надає допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям.

"Просимо не реагувати на безпідставні звинувачення і керуватися лише фактами. "Трипільське Сонце" захищало і захищатиме свою ділову репутацію. Усі наклепницькі дописи в інтернеті не відповідають дійсності, і у разі продовження цієї інформаційної кампанії ми маємо намір звернутися до суду", – зазначила генеральна директорка ТОВ "Трипільське Сонце" Юлія Романцова.

У пресслужбі компанії також додали, що мають чітке розуміння того, хто стоїть за атакою на бренд, і будуть належним чином реагувати на дії наклепників.

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Стандартний чай у армійських сухпайках. Може хтось хоче тендерок перехопити, хз?
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28.11.2025 13:40 Відповісти
що означає компанія "виробляє чай"? - з нафти чи руди його синтезують? - бо в Україні його точно не вирощують
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28.11.2025 14:05 Відповісти
+💯 👍🏿!

Трипільське сонце ☀️ світило на Цейлоні

.
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28.11.2025 14:12 Відповісти
Ну, справедливости ради, где бы чай не выращивали, его ещё нужно обработать и пофасовать. Ну и плюс обычно в чай добавляют всякие там малины, мяты и т.д.
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01.12.2025 14:04 Відповісти
Гарний чай,пригощали із сухпаю ЗСУ!
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28.11.2025 19:33 Відповісти
У нас повне сприяння рейдерам.
Особливо ******* рейдерів господарські суди. Особливо Київський госпсуд. Особливо Котков.
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01.12.2025 21:00 Відповісти

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