"Ми усвідомлюємо, хто стоїть за атакою": Український виробник чаю "Трипільське Сонце" заявив про наклепницьку кампанію проти бренду

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Компанія "Трипільське Сонце", яка виробляє чай під брендами "Трипільське Сонце", Sherlock Secrets, Tea Moments, "Чайна Родина", спростовує оприлюднені у ЗМІ звинувачення.

Виробник наголошує на прозорості структури власності, відсутності зв'язків з країною-агресором та готовності захищати свою ділову репутацію в правовому полі, передають Українські новини із посиланням на офіційний лист компанії.

Зокрема, ТОВ "Трипільське Сонце" наголошує, що всі власники компанії – громадяни України. У реєстрах відображені адреси їхнього проживання, деякі з них також є офіційно зареєстрованими фізичними особами-підприємцями та мають у власності частки інших українських компаній.

Крім того, ТОВ "Трипільське Сонце" є українським виробником чаю, який добросовісно сплачує податки. До того ж, щодо компанії відсутні будь-які судові спори, у тому числі щодо фіктивності чи можливих зв'язків із державою-агресоркою.

Також у листі зазначається, що багато працівників компанії зараз боронять Україну, а сама компанія "Трипільське Сонце" постійно надає допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям.

"Просимо не реагувати на безпідставні звинувачення і керуватися лише фактами. "Трипільське Сонце" захищало і захищатиме свою ділову репутацію. Усі наклепницькі дописи в інтернеті не відповідають дійсності, і у разі продовження цієї інформаційної кампанії ми маємо намір звернутися до суду", – зазначила генеральна директорка ТОВ "Трипільське Сонце" Юлія Романцова.

У пресслужбі компанії також додали, що мають чітке розуміння того, хто стоїть за атакою на бренд, і будуть належним чином реагувати на дії наклепників.