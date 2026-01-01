Надходження до держбюджету в грудні зросли до 330 мільярдів. Майже половина – кошти від партнерів

У грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства станом на кінець дня 30 грудня минулого року.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 91,3 млрд грн, в тому числі:

38,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

28,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,5 млрд грн, відшкодовано – 13,4 млрд грн);

12,5 млрд грн – акцизний податок;

7,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4 млрд грн – рентна плата.

Водночас від Державної митної служби надійшло 75 млрд гривень.

Крім того, у вигляді міжнародної допомоги (грантів) до загального фонду держбюджету у грудні минулого року надійшло 149,2 млрд гривень.

В цілому, за підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів, уточнили у Мінфіні.

Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

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Як повідомлялося, за листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 229,3 млрд грн. У тому числі у вигляді міжнародної допомоги (грантів) надійшло 34,3 млрд грн.

Загалом за підсумками листопада 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 321,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.