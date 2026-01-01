В Україні зросла мінімальна зарплата та оклади прокурорів, суддів, митників і податківців

З 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 гривень на місяць.

У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 гривні на годину, свідчить закон "Про державний бюджет України на 2026 рік".

Також з 1 січня 2026 року зріс прожитковий мінімум:

для дітей віком до 6 років – до 2817 гривень (2563 грн у 2025 роц);

для дітей віком від 6 до 18 років – до 3512 гривень (3196 грн у 2025 році);

для працездатних осіб – до 3328 гривень (3028 грн у 2025 році ).

для осіб, які втратили працездатність, – до 2595 (2361 грн у 2025 році).

Водночас збільшено розмір прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу суддів, прокурорів, працівників низки інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів, збільшився до 2595 гривень (2102 грн у 2025 році). Відтак, оклади цих категорій державних службовців також зростуть.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" 10 грудня минулого року.

Основні показники держбюджету на 2026 рік такі:

доходи – 2 трлн 917,9 млрд грн, що на 402 млрд більше, ніж у 2025 році;

видатки – 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);

потреба у зовнішній підтримці для покриття дефіциту – 2 трлн 79 млрд гривень.

Державні запозичення наступного року заплановані у сумі 2 трлн 549,8 млрд грн (зовнішні – 2 трлн 130,3 млрд грн, внутрішні – 419,6 млрд грн). На погашення боргу пропонується спрямувати 656,8 млрд грн (зовнішнього – 132,4 млрд грн, внутрішнього – 524,4 млрд грн).