В Україні зросла мінімальна зарплата та оклади прокурорів, суддів, митників і податківців
З 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 гривень на місяць.
У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 гривні на годину, свідчить закон "Про державний бюджет України на 2026 рік".
Також з 1 січня 2026 року зріс прожитковий мінімум:
- для дітей віком до 6 років – до 2817 гривень (2563 грн у 2025 роц);
- для дітей віком від 6 до 18 років – до 3512 гривень (3196 грн у 2025 році);
- для працездатних осіб – до 3328 гривень (3028 грн у 2025 році ).
- для осіб, які втратили працездатність, – до 2595 (2361 грн у 2025 році).
Водночас збільшено розмір прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу суддів, прокурорів, працівників низки інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів, збільшився до 2595 гривень (2102 грн у 2025 році). Відтак, оклади цих категорій державних службовців також зростуть.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" 10 грудня минулого року.
Основні показники держбюджету на 2026 рік такі:
- доходи – 2 трлн 917,9 млрд грн, що на 402 млрд більше, ніж у 2025 році;
- видатки – 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
- потреба у зовнішній підтримці для покриття дефіциту – 2 трлн 79 млрд гривень.
Державні запозичення наступного року заплановані у сумі 2 трлн 549,8 млрд грн (зовнішні – 2 трлн 130,3 млрд грн, внутрішні – 419,6 млрд грн). На погашення боргу пропонується спрямувати 656,8 млрд грн (зовнішнього – 132,4 млрд грн, внутрішнього – 524,4 млрд грн).
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Підвищення з/п цим категоріям повинно поєднуватись тільки з більш жорстким покаранням за хабарі та корупцію. Без цього діяти не буде.
Багато хто задає "риторичне" питання типу "...коли ж вони нажеруться"? Відповідь НІКОЛИ!
Чому ніколи?
Та тому, що чим більше грошей тим більше відкривається можливостей... там де вчора (з з/п наприклад 20000 тис. грн.) кілограм м'яса щось значив, то з платнею в 60000 тис. це вже не суттєво. А є ще брендовий одяг, автомобілі, житло, бла, бла...
Будь-яка людина яка стала отримувати (не заробляти, завважте, а отримувати) більше починає жити по інших цінових мірках і знову починає відчувати себе жебраком. Бо для переважної більшості громадян шматок м'яса - щастя, а для "таких" не куплена п'ята чи десята пара "Баленсіага" вже трагедія.
В жодній країні світу чиновники не мають таких зарплат у порівнянні з доходами населення. І ніхто цим не переймається. Ти прийшов на службу, тобі розповіли всі твої "плюшки". Не підходить - іди в бізнес, може поталанить. А у нас спочатку влазять, а потім починають розповідати які вони жебраки.