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Новини Бюджет-2026
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В Україні зросла мінімальна зарплата та оклади прокурорів, суддів, митників і податківців

виплати,гроші,зарплата,пенсія

З 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 гривень на місяць.

У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 гривні на годину, свідчить закон "Про державний бюджет України на 2026 рік".

Також з 1 січня 2026 року зріс прожитковий мінімум:

  • для дітей віком до 6 років – до 2817 гривень (2563 грн у 2025 роц);
  • для дітей віком від 6 до 18 років – до 3512 гривень (3196 грн у 2025 році);
  • для працездатних осіб – до 3328 гривень (3028 грн у 2025 році ).
  • для осіб, які втратили працездатність, – до 2595 (2361 грн у 2025 році).

Водночас збільшено розмір прожиткового мінімуму для визначення базового розміру посадового окладу суддів, прокурорів, працівників низки інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів, збільшився до 2595 гривень (2102 грн у 2025 році). Відтак, оклади цих категорій державних службовців також зростуть.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2026 рік" 10 грудня минулого року.

Основні показники держбюджету на 2026 рік такі:

  • доходи – 2 трлн 917,9 млрд грн, що на 402 млрд більше, ніж у 2025 році;
  • видатки – 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн);
  • потреба у зовнішній підтримці для покриття дефіциту – 2 трлн 79 млрд гривень.

Державні запозичення наступного року заплановані у сумі 2 трлн 549,8 млрд грн (зовнішні – 2 трлн 130,3 млрд грн, внутрішні – 419,6 млрд грн). На погашення боргу пропонується спрямувати 656,8 млрд грн (зовнішнього – 132,4 млрд грн, внутрішнього – 524,4 млрд грн).

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Топ коментарі
+6
Зрозуміла сама ідея підвищення зарплат суддям,податківцям,прокурорам і їм подібним.Вона полягає в тому,що посадовець з високою заробітною платою не повинен брати хабарів і шукати доходу за межами офіційного.Але ця ідея працює лише в тому випадку,коли є неминуче,швидке і наджорстке покарання за оті самі "нетрудові доходи".А покарання по факту нема,тому вся ота правоохоронна братія розглядає заробітну плату як незначну добавку до основних доходів,інколи навіть забуваючи її брати в касі.Так що в цьому випадку закон "дія-протидія-синтез" не працює.Нема протидіі - нема синтезу...
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01.01.2026 12:53 Відповісти
+5
Добре що у тих хто захищає безтурботне життя суддів,прокурорів,митників та їх дітей заробітна платня не змінна,слава великому зе та велика подяка блд.
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01.01.2026 10:59 Відповісти
+5
Ви в дечому маєте рацію.
Підвищення з/п цим категоріям повинно поєднуватись тільки з більш жорстким покаранням за хабарі та корупцію. Без цього діяти не буде.
Багато хто задає "риторичне" питання типу "...коли ж вони нажеруться"? Відповідь НІКОЛИ!
Чому ніколи?
Та тому, що чим більше грошей тим більше відкривається можливостей... там де вчора (з з/п наприклад 20000 тис. грн.) кілограм м'яса щось значив, то з платнею в 60000 тис. це вже не суттєво. А є ще брендовий одяг, автомобілі, житло, бла, бла...
Будь-яка людина яка стала отримувати (не заробляти, завважте, а отримувати) більше починає жити по інших цінових мірках і знову починає відчувати себе жебраком. Бо для переважної більшості громадян шматок м'яса - щастя, а для "таких" не куплена п'ята чи десята пара "Баленсіага" вже трагедія.
В жодній країні світу чиновники не мають таких зарплат у порівнянні з доходами населення. І ніхто цим не переймається. Ти прийшов на службу, тобі розповіли всі твої "плюшки". Не підходить - іди в бізнес, може поталанить. А у нас спочатку влазять, а потім починають розповідати які вони жебраки.
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01.01.2026 13:28 Відповісти

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