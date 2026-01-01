Запровадження ПДВ для ФОПів: В уряді анонсували зміни до законопроєкту Мінфіну

Законопроєкт про запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців з 2027 року, оприлюднений Міністерством фінансів, ще буде доопрацьовуватися.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев розповів у інтервʼю Liga.net.

"Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу. Тому зараз разом із Міністерством фінансів проводимо консультації з бізнесом, експертами та аналітичними центрами. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ", – сказав Соболев.

За його словами, розроблений Мінфіном проєкт закону "є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду".

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Він наголосив, що головна мета запропонованих змін – прибрати можливості для оптимізації сплати податків для великого бізнесу.

"А рішення, які стосуються всіх ФОПів після війни, будемо далі узгоджувати з Міністерством фінансів разом із бізнесом: з порогом, перехідним періодом і винятками, щоб це не перетворилося на додаткову бюрократію", – додав Соболев.

Що відомо про запровадження ПДВ для ФОПів?

Як повідомлялося, Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ для більшості фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, пропонується з 1 січня 2027 року зобов’язати платників єдиного податку юридичних та фізичних осіб - підприємців (крім платників єдиного податку третьої групи – е-резидентів) реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річної суми доходу у розмірі 1 мільйона гривень.

Очікується, що ці зміни торкнуться понад 660 тисяч платників єдиного податку першої - третьої групи з обсягом доходу понад 1 млн грн на рік. Переважно йдеться про ФОПів другої (371,4 тис.) та третьої груп (250,6 тис.)

За оцінками Мінфіну, це дозволить додатково зібрати до держбюджету у 2027 році приблизно 40,1 млрд гривень.

При цьому Мінфін виокремлює кілька важливих нюансів у законопроєкті: