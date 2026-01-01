В Україні збудували майже 400 МВт потужностей для зберігання електроенергії за рік

Завдяки проведеним у 2024 році аукціонам, минулого року в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

Зокрема, енергосистема отримала 117 МВт потужності енергооб’єктів, що надають послугу із забезпечення резерву підтримки частоти (РПЧ).

Водночас з’явилося 333 МВт потужності нових об’єктів генерації, що надають послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

В "Укренерго" зауважили, що частина новозбудованих потужностей надає обидва види допоміжних послуг

"Найбільшу частку нових балансуючих потужностей становлять установки зберігання енергії (УЗЕ). Їхня сумарна потужність становить 398 МВт. Також функції швидких резервів виконують новозбудовані газопоршневі установки загальною потужністю 25 МВт", – зазначається у повідомленні.

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В компанії очікують, що надалі загальна потужність новозбудованих швидких резервів продовжуватиме зростати.

"Адже загалом – "Укренерго" провело чотири спеціальних аукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг. За їх результатами – переможці прогарантували будівництво до 810 МВт абсолютно нових установок генерації та УЗЕ, граничний термін введення в експлуатацію яких (залежно від дати проведення спецаукціону) – до 21 листопада 2026 року", – додали в компанії.

Допоміжні послуги – це послуги готовності об’єктів генерації та УЗЕ, за командою "Укренерго", оперативно збільшувати або зменшувати потужність, залежно від потреб енергосистеми у конкретний момент. Це допомагає збалансувати виробництво та споживання електроенергії.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво нової електрогенеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які подали заявки на зведення об'єктів загальною потужністю 316,4 МВт, пропозиції ще трьох учасників загальною потужністю 107,12 МВт відхилили.

Нагадаємо, у 2024 році "Укренерго" провело перші аукціони на будівництво розподіленої генерації. Однак після зміни керівництва компанії Міненерго на чолі з Германом Галущенком вирішило провести свій конкурс на будівництво 700 МВт газової генерації, переможців якого мала обирати комісія із семи представників держави.

У квітні комісія визначила переможців конкурсу, але так їх і не затвердила. Неформально частині учасників конкурсу передали сигнали з команди Галущенка, що його "засмутив" список переможців, писала ЕП.

19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня цього року очолював Міністерство енергетики.

На цій посаді у Міненерго його змінила Світлана Грінчук, яку Рада звільнила 18 листопада. Разом із Галущенком вона фігурувала у так званих "плівках Міндіча", які НАБУ частково оприлюднило в межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі" за участі оточення президента.