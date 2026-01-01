ООН різко скорочує бюджет на 2026 рік через несплату внесків США

Організація Об'єднаних Націй затвердила скорочення свого бюджету на 7% порівняно з попереднім роком. Організація продовжує долати фінансову кризу, яка значною мірою спричинена несплатою внесків США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральна Асамблея ООН підтримала операційний бюджет на 2026 рік у розмірі $3,45 млрд замість цьогорічних $3,72 млрд, які покривали адміністративні та операційні витрати.

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Скорочення, що передбачає ліквідацію 2900 посад, ухвалене на тлі прагнення ООН зменшити видатки там, де це можливо. Раніше цього місяця організація заявила, що в туалетах штаб-квартири в Нью-Йорку більше не будуть надавати паперові рушники.

"Ліквідність залишається нестабільною, і ця проблема зберігатиметься незалежно від остаточного бюджету, затвердженого Генеральною Асамблеєю, враховуючи неприйнятний обсяг заборгованості", ‒ заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш цього місяця у власній пропозиції щодо переглянутого бюджету на наступний рік.

Затверджена сума приблизно на $200 млн більша, ніж пропонував керівник ООН. Гутерріш, який протягом останніх місяців працює над стратегією фінансової стабілізації організації, пропонував урізати бюджет на $577 млн та скоротити 18% посад. Він наголошував на заборгованості попередніх років, більшу частину якої становлять борги США, як на причину таких рішучих кроків.

Зазвичай США забезпечують 22% регулярного бюджету ООН, однак адміністрація Трампа не сплатила внесок у $826 млн за 2025 рік і наразі має борг близько $660 мільйонів.

Як повідомлялося, рівень фінансування Плану гуманітарного реагування України на 2025 рік станом на 26 грудня становив 51,8%, тоді як аналогічний План на 2024 рік на 30 грудня був забезпечений на 70%. Про це свідчать дані Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

Зазначається, що зменшення фінансування відбулося попри те, що сам План був скорочений майже на $0,5 млрд, або на 15,4% ‒ з $3,11 млрд торік до $2,63 млрд нинішнього року.

У ще одному документі Управління верховного комісара з прав біженців ООН (УВКБ ООН, UNHCR) наголошується, що скорочення рівня фінансування окремих програм у 2025 році є ще значнішим, хоча й обсяги цих програм теж були зменшені.