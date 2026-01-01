Маск анонсував початок масового виробництва імплантів для мозку від Neuralink у 2026 році

Компанія Ілона Маска з розробки мозкових імплантів Neuralink у 2026 році планує перейти до "великосерійного виробництва" своїх пристроїв інтерфейсу мозок-комп’ютер і повністю автоматизувати хірургічний процес їх встановлення.

Про це Маск оголосив на платформі X, повідомляє Reuters.

Імплантат створено для підтримки людей із захворюваннями, зокрема після травм спинного мозку. Перший пацієнт за його допомогою грав у відеоігри, переглядав інтернет, публікував матеріали у соціальних мережах і керував курсором ноутбука.

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Компанія розпочала тестування мозкового імплантату на людях у 2024 році після врегулювання зауважень щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке раніше відхилило заявку у 2022 році.

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у різних країнах, які мають тяжкий параліч, отримали її імплантати та використовують їх для керування цифровими й фізичними інструментами силою думки. Також компанія залучила 650 мільйонів доларів у червневому раунді інвестицій.

Як повідомлялося, у 2023 році компанія Ілона Маска Neuralink, яка займається розробкою інтерфейсу мозок-комп’ютер, оголосила про отримання дозволу FDA на проведення свого першого клінічного випробування за участі людей.

Neuralink створює імплантат під назвою Link, призначений для того, щоб пацієнти з тяжким паралічем могли керувати зовнішніми технологіями, використовуючи лише нейронні сигнали. Це дає шанс людям із важкими дегенеративними хворобами повернути можливість спілкуватися з оточенням, переміщуючи курсор і набираючи текст силою думки.