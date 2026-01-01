У МВС нагадали, коли потрібно сплачувати податок на подарований автомобіль

У ГСЦ МВС нагадали, коли потрібно сплачувати податок на подарований автомобіль.

Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Коли податок не сплачується

Податок не сплачується, якщо транспортний засіб подарували родичі 1-го або 2-го ступеня спорідненості (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки).

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Коли треба платити

Якщо дарувальник не є близьким родичем, отримувач подарунку сплачує:

5 % податку на доходи

5 % військового збору (для військових — 1,5 %)

Нерезиденти сплачують 18 % + 5 % військового збору. Податок нараховується від оціночної вартості авто.

Які документи потрібні для перереєстрації

Для перереєстрації потрібні: паспорт з відміткою про місце проживання, ІПН, документи на авто та договір дарування.

Як повідомлялося, з 26 лютого 2026 року в Україні почне діяти оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень. Зміни затверджені наказом Міністерства фінансів №513, яким уточнено процедуру, за якою контролюючі органи надсилають такі повідомлення платникам податків.

Оновлений порядок передбачає появу додаткових зручностей для платників: у податкових повідомленнях відтепер відображатиметься інформація про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань, а також будуть додані QR-коди для швидкої та зручної сплати податкових платежів.