1 січня розпочала роботу єдина закупівельна агенція Міноборони

З 1 січня розпочинається новий етап реформи оборонного забезпечення, зокрема запрацювала єдина закупівельна агенція Міністерства оборони.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю", ‒ зазначив Шмигаль.

За його словами, наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу, а протягом січня на вакантні позиції буде призначено членів на конкурсній основі.

"Реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення", ‒ пояснив міністр.

Він наголосив, що ключовим досягненням є система DOT-Chain, яка дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів ‒ завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком.

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"У 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку", ‒ додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив приєднання держпідприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) до "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони шляхом реорганізації. Відповідна постанова Кабміну №1606 набула чинності 1 грудня. Документом внесено зміни до низки інших актів, з яких вилучені норми щодо ДОТ.

Міністерству оборони після завершення реорганізації "Державного оператора тилу" доручено протягом шести місяців проаналізувати підходи до покриття витрат на утримання служби державного замовника, а протягом року ‒ подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства та інших нормативно-правових актів.