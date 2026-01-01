В Україні запрацювала Національна установа розвитку. Фона замінить Фонд розвитку підприємництва. ПЕРЕЛІК

Із 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) – державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Як повідомили в Міністерстві фінансів, відповідні зміни закріплені законом України "Про Національну установу розвитку" № 4622-IX від 8 жовтня 2025 року, який набув чинності 29 жовтня 2025 року.

Закон розроблено у співпраці Мінфіну, ФРП, KfW та консультантів Deloitte, а також узгоджено зі Світовим банк та Європейським Союзом.

"Фонд розвитку підприємництва, який, зокрема, реалізовує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" і довів свою ефективність у забезпеченні економічної стійкості та зростання, став платформою для запуску Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України до європейської фінансової екосистеми", – зазначили в Мінфіні.

Закон також відкриває шлях до прямої співпраці НУР із Євросоюзом, що дозволить залучати фінансування з європейських програм для підтримки українських підприємців.

Як це працюватиме

НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом "інституції другого рівня", без мети отримання прибутку. Так, НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для уряду галузей економіки через банки України.

"Її ключова місія – забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу", – також зазначили в Мінфіні.

Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:

надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);

надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;

компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;

розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проектів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;

посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проектів;

оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;

підтримку просвітницьких заходів;

інвестиційну діяльність.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, 1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304, яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс". Відтепер "Пульс" офіційно працює як державний інструмент для діалогу між владою і бізнесом, а також для збору, аналізу та використання даних бізнесу під час формування регуляторних рішень.

До того стало відомо, що на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти – одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Такі асистенти допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу – від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.