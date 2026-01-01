В Україні запрацювала Національна установа розвитку. Фона замінить Фонд розвитку підприємництва. ПЕРЕЛІК
Із 1 січня 2026 року в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР) – державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП).
Як повідомили в Міністерстві фінансів, відповідні зміни закріплені законом України "Про Національну установу розвитку" № 4622-IX від 8 жовтня 2025 року, який набув чинності 29 жовтня 2025 року.
Закон розроблено у співпраці Мінфіну, ФРП, KfW та консультантів Deloitte, а також узгоджено зі Світовим банк та Європейським Союзом.
"Фонд розвитку підприємництва, який, зокрема, реалізовує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" і довів свою ефективність у забезпеченні економічної стійкості та зростання, став платформою для запуску Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України до європейської фінансової екосистеми", – зазначили в Мінфіні.
Закон також відкриває шлях до прямої співпраці НУР із Євросоюзом, що дозволить залучати фінансування з європейських програм для підтримки українських підприємців.
Як це працюватиме
НУР працюватиме як фінансова установа з особливим статусом, за принципом "інституції другого рівня", без мети отримання прибутку. Так, НУР забезпечуватиме доступність фінансування пріоритетних для уряду галузей економіки через банки України.
"Її ключова місія – забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу", – також зазначили в Мінфіні.
Законом визначено широкий мандат Національної установи розвитку, зокрема:
- надання фінансових послуг (кредитування, гарантії, дилерська діяльність);
- надання грантів та інших видів безоплатної та безповоротної фінансової допомоги;
- компенсацію відсоткових ставок, основної суми та інших платежів за кредитами, лізингом, факторингом, гарантіями, а також компенсацію страхових премій і внесків;
- розроблення, супровід та адміністрування державних, регіональних і місцевих програм, проектів міжнародної технічної допомоги, ініціатив міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та Європейського Союзу;
- посередництво у розподілі коштів між фінансовими установами в межах програм і проектів;
- оцінку ефективності та аналіз впливу програм, інвестиційні дослідження і фінансовий аналіз;
- підтримку просвітницьких заходів;
- інвестиційну діяльність.
Нагадаємо, 1 січня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1304, яка запустила експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс". Відтепер "Пульс" офіційно працює як державний інструмент для діалогу між владою і бізнесом, а також для збору, аналізу та використання даних бізнесу під час формування регуляторних рішень.
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