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В Україні з’явилася система електронного аудиту. Що нею передбачено?

В Україні запрацювала система електронного аудиту

Відсьогодні, з 1 січня 2026 року, в Україні запрацювала система електронного аудиту – е-аудит.

Як повідомили в Державній податковій службі, це цифровий інструмент податкового контролю, який сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. 

"Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.

Зокрема, електронний аудит – це:

  • автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
  • застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
  • виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
  • формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

"Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі", – зазначили в Держподатковій.

Основне джерело таких данихфайл SAF-T UA. Він містить всю ключову інформацію:

  • про господарські операції;
  • бухгалтерський облік;
  • активи;
  • податкові зобов'язання;
  • інші первинні показники діяльності платника податків.

Подавати файл SAF-T UA мають великі платники податків виключно в разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

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Як повідомлялося, великі платники податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду державного бюджету України 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати.

Також стало відомо, що за січень-листопад поточного року до бюджету України вже перераховано понад 593,1 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів готує комплексні зміни підходів до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Впровадження цих змін планується не раніше 2027 року.

Автор: 

аудит (370) контроль (126) податки (2912) Державна податкова служба (554) електронна система (205) електронні документи (368) електронні послуги (133)
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