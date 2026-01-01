В Україні з’явилася система електронного аудиту. Що нею передбачено?

Відсьогодні, з 1 січня 2026 року, в Україні запрацювала система електронного аудиту – е-аудит.

Як повідомили в Державній податковій службі, це цифровий інструмент податкового контролю, який сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою.

"Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.

Зокрема, електронний аудит – це:

автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;

застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;

виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;

формування аналітичних висновків для ухвалення управлінських рішень.

"Система автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі", – зазначили в Держподатковій.

Основне джерело таких даних – файл SAF-T UA. Він містить всю ключову інформацію:

про господарські операції;

бухгалтерський облік;

активи;

податкові зобов'язання;

інші первинні показники діяльності платника податків.

Подавати файл SAF-T UA мають великі платники податків виключно в разі отримання запиту податкової під час документальної перевірки та відповідно до вимог законодавства.

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Як повідомлялося, великі платники податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду державного бюджету України 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати.

Також стало відомо, що за січень-листопад поточного року до бюджету України вже перераховано понад 593,1 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів готує комплексні зміни підходів до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Впровадження цих змін планується не раніше 2027 року.