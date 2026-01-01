Мінімальна зарплата в Німеччині у понад 13 разів перевищила українську

Мінімальна зарплата у Німеччині з 1 січня 2026 року зросла з 12,82 євро до 13,9 євро за годину (693 гривні за поточним курсом НБУ).

Підвищення мінімальної заробітної плати торкнеться 6,6 мільйона людей, повідомляло Deutsche Welle із посиланням на оцінку Федерального статистичного відомства ФРН.

Згідно із попередніми прогнозами, від зростання мінімальної зарплати особливо виграють жінки та мешканці східних земель Німеччини.

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Як повідомлялося, з 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 гривень на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 гривні на годину, що відповідає 1,04 євро за поточним курсом.