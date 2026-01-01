Єдиний збанкрутілий минулого року банк купує інвестор із Естонії. Що відомо?

Естонська Iute Group AS виграла конкурс на купівлю збанкрутілого українського "РВС Банку".

Потенційний інвестор вже подав документи для погодження цієї угоди до Національного банку України (НБУ), повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на відповідь НБУ.

"Нацбанк отримав відповідний пакет документів на погодження набуття істотної участі від компанії Iute Group AS. Наразі документи перебувають на розгляді профільного підрозділу", – повідомили у Нацбанку.

Регулятор також зазначив, що попереднього проводив оцінку цього інвестора для участі у конкурсі на купівлю "РВС Банку". Якщо Нацбанк остаточно погодить заявку Iute, естонський фінтех стане власником повноцінного банку в Україні.

Напередодні, 31 грудня, Фонд гарантування вкладів повідомив про створення перехідного "ЮТЕ банку" на базі збанкрутілого "РВС Банку", який у майбутньому буде продано інвестору. Наразі перехідний банк належить Фонду гарантування, поки переможець конкурсу не отримає дозвіл Нацбанку.

Вкладники "РВС Банку", у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами перехідного "ЮТЕ Банку" або отримати свої кошти.

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Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через незадовільний фінансовий стан, відсутність плану оздоровлення та продовженням здійснення ризикової діяльності. Після цього Фонд гарантування увів у банку тимчасове управління та почав пошук інвестора для вивдення його з ринку.

Кому належав "РВС Банк"

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.