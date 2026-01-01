Збитки на понад 2 мільйони: БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили порушення під час використання бюджетних коштів на одному з державних підприємств у Києві.

Як повідомили в БЕБ, ідеться про фінансування робіт із ліквідації вугільних шахт, яке відбувалося з порушеннями.

Слідство з'ясувало, що колишній заступник генерального директора держпідприємства погодив перерахування коштів приватній компанії за договорами, пов'язаними з ліквідаційними роботами. Водночас ця компанія фактично не мала ні достатньої кількості працівників, ні необхідної техніки та обладнання для виконання таких робіт.

Попри це, посадовець підписав акти виконаних робіт із порушеннями. У документах були завищені обсяги та вартість робіт, що дало змогу безпідставно отримати кошти з бюджету.

Завдані державі збитки перевищують 2 млн грн.

Суд визнав винною колишню посадову особу державного підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває, перевіряється можлива причетність посадових осіб держпідприємства та пов’язаних структур.

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Як повідомлялося, БЕБ збільшить кількість працівників центрального апарату й скоротить на місцях. Це коштуватиме бюджету 324,4 млн грн.