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Новини Тіньова економіка
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Збитки на понад 2 мільйони: БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили порушення під час використання бюджетних коштів на одному з державних підприємств у Києві.

Як повідомили в БЕБ, ідеться про фінансування робіт із ліквідації вугільних шахт, яке відбувалося з порушеннями.

Слідство з'ясувало, що колишній заступник генерального директора держпідприємства погодив перерахування коштів приватній компанії за договорами, пов'язаними з ліквідаційними роботами. Водночас ця компанія фактично не мала ні достатньої кількості працівників, ні необхідної техніки та обладнання для виконання таких робіт.

Попри це, посадовець підписав акти виконаних робіт із порушеннями. У документах були завищені обсяги та вартість робіт, що дало змогу безпідставно отримати кошти з бюджету.

Завдані державі збитки перевищують 2 млн грн.

Суд визнав винною колишню посадову особу державного підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває, перевіряється можлива причетність посадових осіб держпідприємства та пов’язаних структур.

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БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт
БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт
БЕБ викрило порушення під час фінансування ліквідації шахт

Цензор.НЕТ Зображення

Як повідомлялося, БЕБ збільшить кількість працівників центрального апарату й скоротить на місцях. Це коштуватиме бюджету 324,4 млн грн.

Автор: 

Київ (4798) корупція (530) ліквідація (372) порушення (222) шахта (402) Бюро економічної безпеки (565)
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