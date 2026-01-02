США після перегляду різко знизили тарифи на італійські макарони

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що Сполучені Штати суттєво зменшили запропоновані мита для низки італійських виробників макаронів після повторної оцінки їхньої діяльності у США.

Про це повідомляє Reuters.

У жовтні США заявили, що з січня 2026 року 13 італійських компаній зіткнуться з додатковим митом у 92% ‒ понад стандартні 15% на більшість імпортних товарів ЄС, звинувативши, зокрема, La Molisana та Garofalo у продажу продукції за надто низькими цінами.

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Однак після перегляду Міністерство торгівлі США знизило мито для La Molisana до 2,26%, а для Garofalo встановило ставку 13,98%, зазначило італійське зовнішньополітичне відомство. Інші 11 виробників, яких окремо не оцінювали, отримали тариф у 9,09%.

"Перерахунок мит є свідченням того, що влада США визнає конструктивну готовність наших компаній до співпраці", ‒ заявили в міністерстві.

Там також додали, що остаточні результати американського перегляду буде оприлюднено 11 березня, і що відомство продовжить підтримувати компанії, яких торкнулися ці заходи.

Загроза додаткових мит стала політичним ударом для прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, яка розраховувала, що її близькі відносини з президентом США Дональдом Трампом убережуть італійський бізнес від нових тарифів.

За даними ISTAT, загальний обсяг експорту макаронів з Італії у 2024 році перевищив €4 мільярди (близько $4,7 мільярда). Ринок США приносив італійським виробникам майже $800 мільйонів.

Як повідомлялося, 22 грудня італійське антимонопольне управління (AGCM) наклало штраф на американську компанію Apple та два її підрозділи на суму 98,6 млн євро ($115,53 млн) за ймовірне зловживання домінуючим становищем на ринку мобільних застосунків.

Регулятор вказав, що компанія нібито порушила європейські норми в App Store, де, за його словами, має "абсолютне домінування" у взаємодії зі сторонніми розробниками, передає Reuters.

Розслідування щодо Apple стартувало у травні 2023 року. Компанію звинувачують у тому, що з квітня 2021 року вона застосовує до сторонніх розробників "більш обмежувальну політику конфіденційності", фактично караючи їх.