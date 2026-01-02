Золото та срібло відкрили 2026 рік зростанням після величезного річного сплеску

Золото і срібло підвищилися на старті торгів 2026 року, продовжуючи демонструвати найкращу річну динаміку з 1979 року. Вартість золота піднялася до $4350 за унцію, а срібло додало понад 1%.

Паладій і платина додали майже 2%, повідомляє Bloomberg.

Трейдери зазначають, що ці метали можуть і надалі показувати сильні результати у 2026 році завдяки подальшому зниженню ставок у США та ослабленню долара.

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Водночас у короткостроковій перспективі ціни можуть опинитися під тиском через масштабне перебалансування портфельних індексів. З огляду на зростання вартості металів, їхня частка в індексах могла перевищити заплановані рівні, що стимулює пасивні фонди до продажу частини контрактів.

"Ми прогнозуємо, що протягом найближчих двох тижнів буде реалізовано близько 13% сукупного відкритого інтересу в контрактах на срібло Comex, що може спричинити різке зниження цін", ‒ зазначив у записці Даніель Галі, старший стратег з сировинних товарів у TD Securities.

У п’ятницю активність торгів залишається низькою, оскільки кілька великих ринків, серед них Японія та Китай, все ще перебувають на вихідних.

Як повідомлялося, 26 грудня ціни на золото, срібло та платину піднялися до рекордних рівнів через спекулятивний попит і знижену ліквідність наприкінці року, що стимулювало ринок дорогоцінних металів. На це також впливають очікування подальшого зниження ставок у США та загострення геополітичної ситуації.

Спотова ціна на золото зросла на 0,6% до $4 504,79 за унцію після рекордного максимуму $4 530,60, а ф’ючерси на золото з поставкою в лютому піднялися на 0,7%, до $4 535,20. Спотова ціна на срібло додала 3,6% і досягла $74,56 за унцію після історичного максимуму $75,14.